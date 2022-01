Die Gespräche hätten zwar keine Überraschung gebracht, aber die Chance eröffnet, dass ein Verhandlungsprozess in Gang kommen könnte, sagte Ischinger im Deutschlandfunk . Er sei "gedämpft optimistisch", dass dies ein sinnvoller Beginn sein könne, der von der gegenwärtigen Drohkulisse wegführe. Ischinger fügte hinzu, es gebe im Bereich der Rüstungskontrolle und der vertrauensbildenden Maßnahmen ein weites Gebiet, in dem man aufeinander zugehen könne. So könnten die USA bereit sein, eine Regelung zum beiderseitigen Verzicht auf bestimmte Nuklearwaffen neu festzuschreiben.