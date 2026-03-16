Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Bei israelischen Angriffen wurde auch ein Sportstadion in Teheran getroffen. (picture alliance / dpa / Stringer)

Die Streitkräfte erklärten, Ziele seien Infrastruktur des Regimes in der Hauptstadt Teheran sowie in Schiras und Tabris. Aus dem Iran wurden Explosionen gemeldet; über mögliche Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt. Zuvor hatte die israelische Armee bereits die Zerstörung des iranischen Regierungsflugzeugs bekanntgegeben, das in der Vergangenheit vom inzwischen getöteten Ayatollah Ali Chamenei genutzt wurde. In der Kleinstadt Chomein im Landesinnern wurden nach staatlichen Angaben eine Schule zerstört und Wohnhäuser beschädigt. Todesopfer gab es demnach keine.

Der Iran hatte heute früh seinerseits wieder Israel mit Raketen beschossen. Nach Angaben des Rettungsdienstes David Adom wurde eine Frau verletzt. Der Iran attackierte offenbar auch wieder Staaten der Golfregion: Am Flughafen von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten geriet nach einem Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand; der Luftverkehr wurde stundenlang lahmgelegt. Die Regierung Saudi-Arabiens erklärte, die nationale Flugabwehr habe binnen weniger Minuten 60 Drohnen abgewehrt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.