Naher Osten

Israel hat mit Gegenangriffen auf den Beschuss aus dem Libanon reagiert (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Taher Abu Hamdan)

Kampfjets der Luftwaffe hätten eine militärische Anlage und einen Raketenwerfer an der Grenze angegriffen, teilten die Streitkräfte mit. Außerdem habe es Angriffe mit einer israelischen Drohne und einem Hubschrauber auf Stellungen gegeben, von denen aus Israel beschossen worden sei.

US-Außenminister Blinken ist wie die deutsche Außenministerin Baerbock derzeit auf Nahost-Reise und besucht mehrere Staaten, um über die Lage in dem Konflikt zu sprechen. Baerbock will heute Palästinenser im Westjordanland besuchen und in Ramallah Außenminister al-Maliki treffen. Am Mittwoch reist die Grünen-Politikerin in den Libanon weiter.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.