Naher Osten

Israel setzt Medienberichten zufolge seine Angriffe im Gazastreifen fort. (AFP / Eyad Baba)

Trump fügte der Nachricht auf seiner Plattform Truth Social eine Karte bei, die eine Verlaufslinie im Gazastreifen zeigt. In dem kürzlich vorgestellten Friedensplan wir noch keine konkreze Rückzugslinie benannt worden. Trump betonte, sobald die Hamas zustimme, trete sofort eine Waffenruhe in Kraft. Die Terrororganisation hat die US-Initiative bislang nur teilweise gebilligt.

Netanjahu: Geht um technische Details

In Ägypten soll es Medienberichten zufolge heute und morgen Gespräche geben. Vertreter Israels und der Hamas wollen in getrennten Beratungen über Details des Friedensplans verhandeln. US-Präsident Trump entsandte seinen Schwiegersohn Jared Kushner und den Sonderbeauftragten Witkoff.

Konkret soll es um den Austausch der israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene gehen. Der israelische Premierminister Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, er hoffe auf eine Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas in den kommenden Tagen. Er habe Israels Verhandlungsteam angewiesen, nach Kairo zu reisen, um die "technischen Details" dafür festzulegen.

Deutscher Außenminister: Friedensplan unterstützen

In Tel Aviv demonstrierten am Abend Zehntausende für einen sofortigen Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln. "Jetzt oder nie", stand auf einem riesigen Plakat über der Menge.

Auch Bundesaußenminister Wadephul rief zur raschen Umsetzung des US-Plans auf. Man brauche jetzt eine "zupackende internationale Zusammenarbeit" zur Unterstützung der Friedensbemühungen, sagte der CDU-Politiker vor seiner Abreise nach Katar und Kuwait. Die Signale der vergangenen Tage stimmten ihn zuversichtlich. Katar gilt neben Ägypten als wichtiger Vermittler bei den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs.

