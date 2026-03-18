Das South Pars-Gasfeld bei Assalouyeh im Iran (Archivbild) (Abedin Taherkenareh / dpa )

Dabei seien Tanks und Teile einer Raffinerie in der iranischen Stadt Asalujeh beschädigt worden. Rettungskräfte versuchten, das Feuer zu löschen. Israelischen Medienberichten zufolge wurde der Angriff mit Zustimmung der USA ausgeführt.

Teheran drohte damit, als Reaktion Gasfelder und Raffinerien in den Golfstaaten zu attackieren. Katar, das sich das Erdgasvorkommen am Persischen Golf mit dem Iran teilt, verurteilte den Angriff als unverantwortlich und warnte vor einer weiteren militärischen Eskalation.

Ölpreise steigen

Durch die Angriffe auf die iranischen Anlagen wird am Markt weiteres Eskalationspotenzial befürchtet. Als Reaktion legten die Ölpreise stark zu. Am Nachmittag kostete Rohöl der Sorte Brent 108,25 Dollar und damit etwa viereinhalb Prozent mehr als am Dienstag.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.