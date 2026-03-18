Iran-Krieg

Der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Chatib soll nach israelischen Angaben getötet worden sein (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Iranian Presidency)

Der israelische Verteidigungsminister Katz teilte mit, der iranische Geheimdienstminister Chatib sei in der Nacht bei einem Präzisionsschlag getötet worden. Er sei für Unterdrückung im Land und Bedrohungen nach außen verantwortlich gewesen. Aus Teheran wurden die Angaben zunächst nicht bestätigt. Chatib war seit August 2021 Leiter des Geheimdienstes.

In der Nacht zuvor war bei einem israelischen Einsatz der iranische Sicherheitschef Laridschani getötet worden. Im Zentrum von Teheran versammelten sich Regierungsanhänger zu einer Trauerfeier. Bilder des Staatsfernsehens zeigten einen Sattelschlepper, der die Särge von Laridschani und dessen Sohn durch die Stadt fuhr.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.