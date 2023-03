Justizreform in Israel

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steuert sein Land immer weiter nach rechts. Die geplante Justizreform soll auf dem Weg dahin ein wichtiger Baustein sein. (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Seit Wochen gehen Hunderttausende Menschen in Israel auf die Straße. Den Grund dafür hatte Justizminister Jariv Levin geliefert, als er im Januar die neue Justizreform vorgestellte. Kurz zuvor war die neue rechts-religiöse Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vereidigt worden. Netanjahu gewann bei den Wahlen im November 2022 unerwartet hoch, er bildet seitdem die am weitesten rechts stehende Regierung der israelischen Geschichte. Die ultranationalistischen und ultraorthodoxen Mitglieder der Regierung sind sich nicht in allem einig, wohl aber über ein Ziel: die israelische Justiz zu schwächen und die Kontrolle der Regierung über Gerichte und Beamte zu verstärken.

Der geplante Umbau des israelischen Rechtssystems zielt vor allem darauf ab, die Kontrolle der Knesset durch eine unabhängige Gerichtsbarkeit abzuschaffen. Bisher überprüfte der Oberste Gerichtshof die Rechtmäßigkeit von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen. Künftig soll indes das Parlament das Recht haben, Entscheidungen der Obersten Richter mit einfacher Mehrheit zu überstimmen. Damit könnte die Regierung Gesetze durchsetzen, die höchstrichterlich abgelehnt wurden.

Die Pläne der Netanjahu-Regierung sehen zudem vor, dass in dem Ausschuss, der über die Ernennung und Entlassung von Richtern entscheidet, zukünftig Abgeordnete die Mehrheit stellen sollen. Dadurch würde der politische Einfluss bei der Richterwahl steigen.

Die Kritiker sehen durch die Reform die Demokratie in Gefahr. Denn die Parteien, die die Regierung bilden und über eine Mehrheit in der Knesset verfügen, würden mehr Macht erhalten. In Israel gibt es keine geschriebene Verfassung, sondern eine Sammlung von Grundgesetzen, die eine Form von Verfassung bilden. Weil es unter anderem keine zweite Parlamentskammer gibt, kommt dem Obersten Gericht die Rolle zu, die Regierung zu kontrollieren.

Vielerorts herrscht auf den Straßen Israels Aufruhr. Demonstranten mit Israel-Fahnen blockierten in Tel Aviv eine wichtige Straße nach Jerusalem. In Jerusalem durchbrachen wütende Menschen eine Straßensperre neben Netanjahus Wohnhaus. Universitäten verkündeten aus Protest gegen die Reformpläne einen vorläufigen Unterrichtsstopp. Seit Wochen ist von wachsendem Unmut im Militär die Rede, viele Reservisten waren zuletzt nicht zum Dienst erschienen.

Für Yaniv Roznai, Experte für Verfassungsrecht, bedeutet die Reform etwa die Zerstörung jeder wirksamen richterlichen Kontrolle. "Es ist eine krasse Untertreibung, dieses Gesetzespaket eine Reform zu nennen. Es läuft auf einen radikalen Paradigmenwechsel hinaus und würde die Exekutive mit absoluter Macht ausstatten", sagte Roznai der "Neuen Zürcher Zeitung"

Hinzu kommt, dass das Parlament in Israel als schwach gilt. So wird die Knesset von der Regierung durch Koalitionsdisziplin weitgehend auf Linie gehalten. Die Knesset ist zudem mit 120 Mitgliedern sehr klein. Wenn man davon die 35 Minister und Vizeminister abzieht, dazu den Knessetsprecher, seine Stellvertreter sowie die Vorsitzenden der Kommissionen, dann bleiben nur noch etwa 70 Parlamentarier übrig, die sich um die Gesetzgebung und die Regierungskontrolle kümmern können – ein Bruchteil dessen, was etwa der Deutsche Bundestag aufbieten kann.

Am 27. März reagierte Premierminister Netanjahu auf die Proteste. Er kündigte an, das Tempo bei der Reform zu verringern. Weitere Teile des Gesetzes sollen erst nach den Parlamentsferien Ende April beraten und beschlossen werden. Tags zuvor hatte Netanjahu seinen Verteidigungsminister Joaw Galant entlassen, weil dieser einen Stopp der Reform gefordert hatte.

Mit der aktuellen Pause bei der Umsetzung der Reformpläne ist noch nicht geklärt, ob Netanjahu auch inhaltliche Zugeständnisse machen wird oder nur auf Zeit spielt. So wird Justizminister Jariv Levin in israelischen Medien mit den Worten zitiert: "Wir müssen smart sein, wir bringen die Reform später durch." Die Kritiker der Regierung befürchten, dass von den Plänen nichts gekippt wird.

Die Justizreform ist nur ein, aber ein großer Teil des angestrebten Umbaus des israelischen Staates, die Netanjahu in seiner Amtszeit angehen will. So hat er, wie im Koalitionsvertrag festgehalten, den jüdischen Anspruch auf das gesamte Land erhoben und somit auch die Annexion der besetzten palästinensischen Gebiete. Oberste Priorität soll der Siedlungsausbau bekommen, und zwar auch in den Gebieten, die für den künftigen palästinensischen Staat vorgesehen sind.

Dabei dürfte Itamar Ben-Gvir eine zentrale Rolle spielen. Der rechtsextreme Politiker ist in der neuen Netanjahu-Regierung der Minister für Nationale Sicherheit und wird in seiner Funktion Israels Sicherheitskräften mehr Freiraum bei der Anwendung von Gewalt geben. Unter Ben-Gvirs Führung soll eine Nationalgarde eingerichtet werden, die Kritiker als steuerfinanzierte Privatarmee bezeichnen.

Außerdem ist es das Bestreben Netanjahus, den Einfluss der religiösen Institutionen auf das öffentliche Leben zu erweitern.

Vor allem aus den USA, dem traditionell engsten Verbündeten, ist der Druck auf die israelische Regierung groß. So hat US-Präsident Joe Biden die Justizreform scharf kritisiert. Er sei als überzeugter Unterstützer Israels besorgt, sagte Biden auf die Frage nach dem Zustand der Demokratie in dem Land. Er hoffe, dass Netanjahu die Justizreform-Pläne aufgibt.

Dass der israelische Regierungschef immer noch keine Einladung zu einem Staatsbesuch in die USA erhalten habe, gilt als Affront gegenüber Netanjahu und zeigt, wie kritisch er in den USA gesehen wird.

Kritik bei Netanjahu-Besuch in Berlin

Andere europäische Länder, darunter auch Deutschland, hat Benjamin Netanjahu dagegen seit seinem Amtsantritt Ende vergangenen Jahres bereits besucht. Kritik wurde bei seinem Besuch in Deutschland am 16. März geäußert. So sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, man verfolge mit großer Sorge, was in Israel passiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich beunruhigt über den Umbau des Rechtsstaates in Israel. Das ist bemerkenswert, denn der Bundespräsident äußert sich selten so offen in außenpolitischen Dingen.

Quelle: Deutschlandfunk, dpa, KNA, NZZ, mick