Eine Ölanlage im Golf-Emirat Fudschaira steht in Flammen: Der Iran hat Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu legitimen Zielen erklärt. (AP / Altaf Qadri)

Es verblieben noch Tausende Ziele im Iran, sagte ein Militärsprecher. Man sei darüber in Abstimmung mit den USA. Weiter hieß es, die Armee habe neue Luftangriffe auf Infrastruktur des iranischen Regimes im Westen des Landes unternommen. Aus der Hauptstadt Teheran wurden am Abend wieder mehrere Explosionen gemeldet.

Der Iran setzte seinerseits die Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel und die Golfstaaten fort. Mehrere Raketen schlugen unter anderem im Großraum Tel Aviv ein. Mindestens acht Menschen wurden verletzt. Der israelische Außenminister Saar warf Iran erneut vor, absichtlich zivile Ziele anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.