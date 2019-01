Abfahrtski auf den Golanhöhen. Die breite Piste führt von einem Gipfel im Hermon-Gebirge aus in Richtung Tal. Für den Nahen Osten liegt gerade sehr viel Schnee auf dem Hermon. Es sind bis zu zwei Meter. Miki Inbar hat in diesen Tagen viel zu tun. Die Israelin ist die Sprecherin des Skigebietes.

"Wir haben hier gerade so viel Schnee, wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Leute sind verrückt danach. Israelis sind Schnee einfach nicht gewohnt. Also kommen die Leute, um einmal im Leben Schnee zu sehen. Und die Leute haben Spaß."

Doch was vor einer Woche auf den Golanhöhen geschah, hatte mit Spaß nichts zu tun. Abfangraketen der israelischen Armee rasten über das Skigebiet in Richtung Syrien. Von dort soll eine Rakete in Richtung des Skigebietes abgefeuert worden sein.

Soldaten mit Skiern auf der Piste

Am Tag nach dem Vorfall musste das Skigebiet geschlossen bleiben. Anweisung der israelischen Armee. Wenig später kamen schon wieder tausende Besucher auf den Berg. Ein bisschen Angst habe er schon, sagt ein Skifahrer. Miki Inbar, die Sprecherin des Skigebietes, versucht hingegen, zu beruhigen.

"Die Leute in Israel haben sich an so etwas gewöhnt. Als vor einer Woche die Raketen flogen, sind die Leute hier geblieben. Keiner hat Panik bekommen und das Skigebiet verlassen."

Vieles im Skigebiet erinnert an die Alpen. Doch auf Europas Pisten gibt es keine bewaffneten Soldaten auf Skiern. Hier schon. Die israelischen Soldaten tragen weiße Tarnanzüge und sogar Teile ihrer M16-Gewehre sind weiß lackiert. Die Waffenstillstandslinie zu Syrien liegt nur drei Kilometer entfernt. Das Skigebiet liegt auf einem äußerst umstrittenen Gebiet. 1967 eroberte Israel die Golanhöhen von Syrien, später annektierte es die Region. Die internationale Gemeinschaft hat das nie anerkannt. Für Miki Inbar ist trotzdem klar: Das hier ist Israel.

"As far as I am concerned: This is an Israeli area."

Wael Tarabieh sieht das anders. Für ihn gehören die Golanhöhen zu Syrien.

"This land is Syrian."

Merkwürdiges Gefühl beim Skifahren

Tarabieh ist Druse und gehört damit zu einer religiösen arabischsprachigen Minderheit. Er lebt in Majdal Shams, einem Drusenstädtchen, nur wenige Kilometer vom Skigebiet entfernt.

"Ich bin ein Syrer, der unter israelischer Besatzung lebt. Die Golanhöhen sind ein wirklich schöner Ort. Das Potenzial für den Tourismus ist groß. Aber die israelischen Siedler kontrollieren den ganzen Tourismus. Hier geht es um die Ausbeutung der Ressourcen von besetztem Land. Von diesem Skigebiet profitiert nur eine israelische Siedlung, die neben Majdal Shams liegt."

Ein Vorwurf, den Miki Inbar vom Skigebiet zurückweist. 80 Prozent der Mitarbeiter seien Drusen. Und natürlich profitierten die vom Tourismus.

Vor einer Hütte neben der Piste sitzt eine Gruppe von Skifahrern in der Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag. Auf der anderen Seite der Golanhöhen gibt es kein Skigebiet. Im benachbarten Syrien herrscht seit acht Jahren Krieg. Skifahren auf den Golanhöhen macht Spaß. Aber manchmal fühlt es sich einfach nur merkwürdig an.