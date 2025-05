Israelische Soldaten patrouillieren in Israel an der Grenze zum Libanon (Archivbild) (Ohad Zwigenberg/AP/dpa)

Demnach sind die Truppen im Bereich der Ortschaft Mais al-Dschabal vorgedrungen. Der Armeesender stützt sich auf libanesische Angaben, die israelische Armee hat sich bislang nicht dazu geäußert. Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz hatten im November eine Waffenruhe vereinbart. Nach monatelanger Präsenz hatte Israel dann im Februar einen Großteil seiner Stellungen in dem nördlichen Nachbarland geräumt. Die israelische Luftwaffe zudem fast täglich Ziele in dem Nachbarland an.

Dies und den Verbleib israelischer Truppen an fünf strategischen Punkten wertet die libanesische Führung jedoch als Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung.

