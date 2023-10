Krieg im Nahen Osten

Rauch über dem Gazastreifen nach einem israelischen Luftangriff am 28.10. (AP / Ohad Zwigenberg)

Der israelische Armeesprecher Hagari sagte, Israel schreite "in den Kriegsphasen voran". In der Nacht seien israelische Truppen in den Norden des Gazastreifens vorgedrungen und hätten den Bodeneinsatz ausgeweitet. Beteiligt sind den Angaben zufolge Infanterie, Panzertruppen, Ingenieurkorps und Artillerie. Die Bodentruppen seien immer noch vor Ort. Unter den israelischen Soldaten gebe es keine Opfer.

Hagari sagte, es seien mehrere ranghohe Kommandeure der Hamas getötet worden. Darunter sind nach Militärangaben auch ein Hamas-Marinekommandeur sowie der für Luftangriffe zuständige Hamas-Anführer Asem Abu Rakaba. Dieser habe unter anderem den Einsatz von Drohnen und Drachenfliegern koordiniert und sei an der Planung des Massakers an israelischen Zivilisten am 7. Oktober beteiligt gewesen.

Hamas-Raketen auf Tel Aviv

Nach Angaben israelischer Medien sollen zudem vom Gazastreifen aus Raketen in Richtung Tel Aviv sowie in Richtung des Zentrums des Landes abgefeuert worden sein.

Unklar ist bislang, ob die Ankündigung den Beginn der erwarteten Bodenoffensive darstellt. Der Außenminister Jordaniens, Safadi, äußerte sich davon überzeugt. Die israelische Armee hatte zuvor vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht.

Mobilfunk und Internet gekappt

Die Hamas-Führung erklärte, Israel habe die Kommunikation und den größten Teil des Internets im Gazastreifen gekappt. Die zuständige Koordinatorin der Vereinten Nationen teilte mit, Kliniken und Hilfsorganisationen in der Region seien von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Internet und Telefon nicht mehr arbeitsfähig. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigte sich besorgt.

Die israelische Armee kündigte derweil eine Verstärkung der Hilfslieferungen an. Im Laufe des Tages würden Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den Gazastreifen fahren.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.