Iran-Krieg

Israels Verteidigungsminister Israel Katz (IMAGO / One Inch Productions / IMAGO / One Inch Productions)

Die Angriffe würden intensiviert, sagte Katz in einer Rede vor Armeevertretern. An die Bevölkerung des Iran appellierte er, entschlossen zu kämpfen, um die Führung in Teheran zu stürzen. Nur so könne das Land "gerettet" werden, betonte Katz.

Die USA zerstörten nach Angaben von Präsident Trump Militäranlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg. Darunter sind dem Militär zufolge Lager für Seeminen, Raketenbunker und zahlreiche weitere militärische Einrichtungen. Insgesamt seien mehr als 90 Ziele angegriffen worden. Die Ölinfrastruktur sei dabei verschont geblieben.

Der Iran setzte seine Angriffe auf US-Ziele sowie Städte in Nachbarländern fort und drohte mit weiteren Militärschlägen vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde die US-Botschaft von einer Rakete getroffen. Es ist nach wie vor unklar, wer sie abgeschossen hat. Nach irakischen Medienberichten gab es an dem Gebäude einen Brand.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.