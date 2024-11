Nach US-Wahl

Die Wirtschaft in den USA erhofft sich vom Trump-Wahlsieg einen Aufschwung (Symbolbild). (Pexels /Energiepic)

Die wichtigsten Indizes der Börse erreichten neue Rekordwerte, der Leitindex Dow Jones stieg um mehr als 3 Prozent. Besonders profitieren konnte die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla, die zeitweise um mehr als 14 Prozent an Wert dazugewann. Der Chef und Hauptaktionär von Tesla, Elon Musk, hatte Trump im Wahlkampf massiv unterstützt.

In Deutschland gibt es dagegen Sorgen. Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Schularick, sprach vom "ökonomisch schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik". Zu der inneren Strukturkrise kämen jetzt noch massive außenwirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen. Deutschland sei darauf nicht vorbereitet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartet sowohl in den USA als auch weltweit Wohlstandsverluste. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft rechnet mit einem Handelskrieg. Dieser könnte die deutsche Wirtschaft in den vier Jahren der Trump-Präsidentschaft bis zu 180 Milliarden Euro kosten.

