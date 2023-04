Bamberger Symphoniker und Julia Fischer beim Rheingau Musik Festival

Drei Farben der Romantik

Die Romantik zeigt sich in diesem Konzert von drei verschiedenen Seiten: spröder Schönklang in Schumanns Violinkonzert, spielt von Julia Fischer, stolzer Patriotismus in der „Finlandia“ von Sibelius und Musikporträts in den „Enigma-Variationen“ von Elgar.

Am Mikrofon: Ursula Böhmer | 17.04.2023