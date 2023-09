Wie Jumbo-Visma mit "totalem Radsport" die Konkurrenz aufmischt

Giro d'Italia

Geraint Thomas auf dem Weg zum ältesten Giro-Gewinner

Mit Ruhe und einem großen Erfahrungsschatz geht Geraint Thomas in die letzte Giro-Woche, in der er seinen 37. Geburtstag feiert. Er könnte ihn im Rosa-Trikot begehen und außerdem am Sonntag ältester Gewinner in der mehr als 100-jährigen Giro-Geschichte werden.