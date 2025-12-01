Rentenpaket

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, Mitte November mit Bundeskanzler Friedrich Merz (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Die Junge Gruppe lehnt unter Verweis auf hohe Kosten Pläne der Regierung von Kanzler Merz ab, das Rentenniveau auch über 2031 hinaus auf 48 Prozent festzuschreiben.

Zur Jungen Gruppe zählen insgesamt 18 Abgeordnete von CDU und CSU. Die Regierungsfraktionen haben insgesamt eine Mehrheit von 12 Stimmen im Bundestag. Für morgen ist eine Probeabstimmung in der Unionsfraktion angesetzt, die entscheidende namentliche Abstimmung im Bundestag findet voraussichtlich am Freitag statt.

Die Rentenreform gilt als möglicher Stolperstein für die erst im Mai angetretene schwarz-rote Koalition. Am Vormittag hatte Bundesarbeitsministerin Bas deren Fortbestand an die Abstimmung zur Rente geknüpft. Die SPD-Vorsitzende sagte in Brüssel, bei einem Scheitern bestehe die Gefahr, dass man kaum noch andere Gesetzgebungen durchs Parlament bringe.

