Nach den Protesten im Iran

Ein Sprecher sagte laut der staatlichen Rundfunkagentur Iribnews, die Verfahren könnten Monate dauern. US-Präsident Trump hatte das Regime in Teheran vor Hinrichtungen inhaftierter Demonstranten gewarnt und mit einem Militärschlag gedroht.
Bei den Protesten im Iran sind offenbar mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Vertreter des Regimes unter Zusicherung der Anonymität, wonach 5.000 Menschen getötet worden seien, darunter 500 Vertreter der Sicherheitsorgane. Menschenrechtsgruppen gingen zuletzt von 3.400 getöteten Demonstranten aus. Es gibt aber auch Berichte über deutlich mehr Todesopfer.
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.