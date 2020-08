Der Journalist und Schriftsteller Anselm Lenz gründete im Frühjahr mit seinen Mitstreitern die Bewegung "nichtohneuns - Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand". Dieser Verein ruft neben anderen regelmäßig zu Demonstrationen gegen die Coronapolitik des Bundes und der Länder auf. Lenz sagte im Deutschlandfunk, er sehe in der öffentlichen Debatte "eine fanatische Überzeichnung der Gefährlichkeit des Virus".

Dieser und anderen Aussagen der Corona-Leugner widerspricht die Fachmedizinjournalistin und Biologin Christina Sartori. Sie recherchiert und berichtet regelmäßig über das neuartige Coronavirus. "Man muss Angst vor dem Virus haben", sagte sie im Dlf. In Italien, Spanien, Großbritannien und den USA seien sehr viel mehr Menschen gestorben als sonst.

Coronavirus: harmlos oder gefährlich?

Die "Querdenker" halten die Maßnahmen der Regierung in Deutschland gegen das neue Coronavirus für ungerechtfertigt und die Angst vor dem Virus für übertrieben. "Nach allen Erkenntnissen, die wir haben und die wir hier wirklich von Tausenden Medizinern weltweit angesammelt haben, ist dieser Virus nicht außergewöhnlich gefährlich", sagte Lenz im Dlf.

"Doch, man muss Angst vor dem Virus haben", sagte dagegen Medizinjournalisitin Sartori im Dlf. Das zeigten nicht nur Gespräche mit Ärzten, die COVID-19-Patienten behandelt haben oder die Bilder von überfüllten Krankenhäusern in Italien, New York oder aktuell in Indien. Zudem bewiesen das auch die Daten: "So sind in vielen Ländern in den vergangenen Monaten teilweise doppelt so viele Menschen gestorben wie sonst üblich."

In der Regel verläuft die Erkrankung durch das Coronavirus mild, doch die Wahrscheinlichkeit für schwere und auch tödliche Krankheitsverläuft nimmt mit zunehmenden Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Zudem sind Langzeitfolgen noch nicht abschätzbar. Weil es zunehmend wieder zu einzelnen Ausbruchsgeschehen kommt, die erhebliche Ausmaße erreichen können und weil noch immer keine Impfstoffe oder antiviral wirksame Therapeutika verfügbar sind, schätzt das Robert Koch-Institut die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit "weiterhin insgesamt als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch."

"Übersterblichkeit": durch das Coronavirus vorhanden oder nicht?

Um die vielen Zahlen und Daten rund um das Coronavirus besser einzuordnen und objektiv betrachten zu können, hilft ein Blick auf die Sterberate. Von einer "Übersterblichkeit" spricht man, wenn es in einer Region im Durchschnitt mehr Todesfälle gibt als zu einem vergleichbaren Zeitraum in der Vergangenheit. Hier hat es in der Vergangenheit falsche Interpretationen von Zahlen des Statistischen Bundesamtes durch Corona-Zweifler gegeben. Um einen Rückschluss auf COVID-19 ziehen zu können, muss man zwingend Zeiträume und Regionen wählen, in denen das Coronavirus nachweislich aufgetreten ist. Medizinjournalistin Satori weißt in diesem Zusammenhang auf die Zahlen für Italien, Spanien, Großbritannien und die USA hin. Dort sind viel mehr Menschen gestorben als sonst üblich.

Eine Analyse der New York Times mit Schätzungen des Centers for Desease Control and Prevention kommt zu dem Schluss, dass es in fast jedem US-Bundesstaat (ausgenommen Alaska, Hawaii, Maine und West Virginia) überdurchschnittlich hohe Sterberaten im Vergleich zur Vergangenheit gibt. So sind nach Angaben des CDC in den USA vom 15. März bis 25. Juli 200.700 Menschen mehr gestorben als üblich.

Eine Grafik zur Sterblichkeit in Deutschland gibt es beim Statistischen Bundesamt, Zahlen für ganz Europa auf der Webseite des Forschungsprojekts Euromo zur Sterblichkeit in Europa.

Mund-Nasen-Schutz: sinnvoll oder nicht?

Während das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes in vielen asiatischen Ländern seit Jahren als Infektionsschutz etwa gegen Grippeviren eingesetzt wird, sorgt diese Schutzmaßnahme in Deutschland immer häufiger für hitzige Diskussionen. "Die Leute tragen das ja im Wesentlichen, weil ihnen eine riesige Angst eingejagt wurde und nicht, weil sie der Ansicht sind, mit diesen nachgewiesenermaßen vollkommen nutzlosen und sogar schädlichen Masken würde irgendwie etwas erreicht werden", behauptet etwa Anselm Lenz.

Christina Sartori hält dagegen, dass wissenschaftliche Studien zu dem Schluss kommen, dass sich das Virus dort langsamer verbreitet, wo die Menschen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. "Alle Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieser Mund-Nasen-Schutz diesen Effekt in dieser Pandemie hat."

Die Meinungsänderung der WHO Anfang Juni zu dem Thema ist ebenfalls oft Gegenstand der Kritik an der Maskenpflicht. Sartori weißt darauf hin, dass mit Beginn der Pandemie die Studienlage unsicher war, nun aber neue Untersuchungen durchgeführt wurden. So haben in der internationalen Studie "Maskenpflicht und ihre Wirkung auf die Corona-Pandemie: Was die Welt von Jena lernen kann" die Forscher aus Sønderborg (Dänemark), Kassel, Darmstadt und Mainz den Infektionsverlauf in Jena mit dem anderer deutscher Kommunen verglichen. In Jena waren Masken deutlich früher (am 6. April) als in allen anderen Landkreisen Deutschlands eingeführt worden.

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass eine einfache Stoffmaske "den Luftstrom beim Sprechen vermindert und dadurch die Übertragung infektionöser Partikel eingedämmt wird." Nach 20 Tagen gab es eine Reduktion der Fallzahlen um rund 23 Prozent. Die Einführung der Maskenpflicht habe in den jeweiligen Kreisen zu einer Verlangsamung der COVID-19-Entwicklung beigetragen.

Den Kritikpunkt von Lenz, dass das Virus nachgewiesenermaßen für die Standardmaske viel zu klein ist und "quasi durch diese Maske hindurchfliegt wie ein Fußball durch ein Scheunentor" begegnet Sartori mit dem Argument, dass der Mundschutz allein kein absolut sicherer Schutz vor dem Coronavirus sei, deswegen solle man trotzdem Abstand halten. "Aber so ein Mund-Nasen-Schutz verringert deutlich das Risiko, dass man andere ansteckt, weil dieses Virus über Tröpfchen aus dem Mund und Nase in die Umgebung transportiert wird." Beim Husten, Niesen, Singen, Sprechen sprühe man es aus, das zeigten auch Experimente. "Und je mehr Tröpfchen hängen bleiben – desto mehr Virus bleibt auch hängen."

(Quelle: Christina Sartori, Anselm Lenz, Jörg Stroisch, Fabian May, Olivia Gerstenberger, RKI, NYT, Universität Mainz)