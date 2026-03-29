Gesundheitspolitik

Oliver Blatt ist Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands. (GKV)

Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Blatt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, gerade Ärzte- und Krankenhausvertreter seien in den letzten Monaten schnell dabeigewesen, höhere Zuzahlungen, Eintrittsgeld für Arztpraxen oder Leistungskürzungen zu fordern. Das wäre der falsche Weg. Wenn überhaupt, dann seien Belastungen der Patientinnen und Patienten das letzte Mittel und nicht das erste. Eine dauerhafte Lösung liege nicht in einer Erhöhung der Einnahmen, sondern in Strukturreformen, um die extreme Ausgabendynamik der vergangenen Jahre zu stoppen.

Morgen legt eine von Bundesgesundheitsministerin Warken eingesetzte Expertenkommission erste Vorschläge für eine Reform vor. Die schwarz-rote Koalition will die Krankenkassen angesichts stark steigender Milliardenausgaben damit finanziell stabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.