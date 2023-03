Durchschnittlicher Stundenlohn

Warum Frauen in Luxemburg mehr verdienen

In Branchen mit hohen Löhnen, etwa in der Finanzwirtschaft, sind Frauen in Luxemburg sehr präsent und verdienen sogar pro Stunde etwas mehr als Männer. Ein Grund dafür ist die gute Bildung. Können sich andere Länder etwas abgucken?

Schäfer, Anke | 07. März 2023, 09:23 Uhr