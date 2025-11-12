Auf der Plattform Spotify wird die Hitliste mit Liedern, die gerade besonders oft geteilt und angeklickt werden, von KI-generierten Stücken mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten dominiert. Die Texte sind vor allem gegen Flüchtlinge und Linke gerichtet. Ein Titel schaffte es sogar auf Platz 2 der meistgehörten Titel. Unklar ist, ob die Erfolge durch automatisierte Softwareprogramme, die im Internet menschliche Handlungen imitieren, also Bots, zustandegekommen sind, oder durch echte Musikhörer. Der Musikproduzent Johann Scheerer hält das Ganze nicht für ein rein niederländisches Phänomen. Es sei Zufall, dass es gerade dort passiere, sagte er im Deutschlandfunk. Das Phänomen erwarte einen überall. Darauf müsse man sich vorbereiten. Scherer forderte Spotify auf, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen oder zu verbieten. Zudem müsse das Unternehmen prüfen, inwieweit dort verbreitete Inhalte mit der demokratischen Grundordnung vereinbar seien.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.