Texte und Videos per Knopfdruck

Bis zu anderthalb Stunden brauchte die Redaktion des Duisburger Regionalsenders Studio 47 früher, um einen kurzen Nachrichtenfilm zu produzieren – texten, Bilder suchen und schneiden, einsprechen. Heute sind es nur noch zehn Minuten. Die Software BotCast benötigt nur ein paar Notizen und Bilder, um daraus ein fertiges Nachrichtenvideo zu produzieren.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass ein US-amerikanisches Technikportal mehr als 70 Artikel von KI hatte verfassen lassen – ohne die Texte entsprechend zu kennzeichnen. Auf CNET gab es Themen zu lesen wie „Wie vermeidet man es, sein Konto zu überziehen“ oder „Was sind Alternativen zu Sparkonten“.

Abseits von KI-generierten Texten: Es gebe auch andere Anwendungsfälle, in denen KI für Qualitätsjournalismus eingesetzt werden könne, sagt Markus Kaiser , Medienwissenschaftler an der Technischen Hochschule in Nürnberg, zum Beispiel bei der Recherche oder Verifikation von Material oder beim Erstellen von Symbolbildern. „Hier ist natürlich die künstliche Intelligenz so schlau, wie das Datenmaterial, das es gibt“, sagte Kaiser im Deutschlandfunk.