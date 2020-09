Isabelle Arsenault: "Albert will lesen"

(NordSüd Verlag)Albert will einfach nur in Ruhe ein Buch lesen, doch das mit der Ruhe ist im Kindergarten gar nicht so einfach - selbst im Hof wird gegärtnert, Federball gespielt, Skateboard gefahren. Albert platzt der Kragen, doch am Ende holen sich alle Kinder Bücher. Eine wunderbare Bildergeschichte über die Lust am Lesen und Träumen.

Aus dem Englischen von Anna Schaub

NordSüd Verlag, Zürich. 48 Seiten, 15 Euro, ab 4 Jahren.

David A. Robertson und Julie Flett (Illustration): "Als wir allein waren"

(Little Tiger Verlag)Erst seit den späten 60er-Jahren ist es der indigenen Bevölkerung Kanadas nicht mehr verboten, ihre Kultur zu leben. Die Kinder hatte man vorher in Internate zwangseingewiesen und dort unterdrückt, damit sie ihre Herkunft vergaßen. David A. Robertson erzählt in seinem Bilderbuch einfühlsam und poetisch von der Kindheit seiner Cree-Großmutter - ein Plädoyer für respektvollen Umgang mit Menschen, Kulturen und Sprachen.

Aus dem Englischen von Christiane Kayser

Little Tiger Verlag, Gifkendorf. 18 Seiten, 13,90 Euro, ab 5 Jahren.

Polly Horvath: "Super reich"

(Verlag Freies Geistesleben)Der zehnjährige Rupert Brown lebt in ärmlichen Verhältnissen mit unendlich vielen Geschwistern in Ohio. Pointiert erzählt Polly Horvath eine schräge, tragische und phantastische Weihnachtsgeschichte, in der die Familie Rivers Rupert mitnimmt auf eine wundersame Reise durch Zeit und Raum. Am Ende wird Rupert klar, dass sein Leben zwar nicht so reich, aber auch nicht unglücklicher ist als das anderer.

Aus dem Englischen von Anne Brauner

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 293 Seiten, 18 Euro, ab 9 Jahren.

Stéphanie Lapointe und Marianne Ferrer (Illustration): "Fanny Cloutier"

(Loewe Verlag)Fannys Dad ist zu Quallen-Forschungszwecken zu einem Wettbewerb nach Japan eingeladen. Sie soll solange bei der Schwester ihrer Mutter wohnen, die sie gar nicht kennt. Doch dann freundet Fanny sich mit Leonie an, mit der sie mitten in einem mysteriösen Abenteuer landet. Eine spannende und wunderbar gestaltete Geschichte.

Aus dem Französischen von Anne Braun

Loewe Verlag, Bindlach. 384 Seiten, 16,95 Euro, ab 11 Jahren.

Myriam Daguzan Bernier und Cécile Gariépy (Illustration): "Unverblümt!"

(Sauerländer Verlag)Das anspruchsvoll gestaltete Aufklärungsbuch von Myriam Daguzan Bernier und Cécile Gariépy ist einfach nur schön und witzig. Auch Erwachsene können jede Menge lernen: Von A wie Adoleszenz, Anziehung und Asexualität bis Z wie Zervixschleim und Zustimmung. Daneben gibt es immer wieder hilfreiche Tipps. Alles ist ansprechend und übersichtlich aufbereitet und nimmt die Jugendlichen ernst, ohne sich anzubiedern.

Aus dem Französischen von Maren Illinger

Verlag S. Fischer, Frankfurt a. M. 272 Seiten, 16 Euro, ab 14 Jahren.

Kenneth Oppel: "Bloom. Die Apokalypse beginnt in deinem Garten"

(Beltz & Gelberg Verlag)Schwarzes Gras beginnt sich fast überall auszubreiten, die Menschen leiden unter starken Allergien, die Versorgung mit täglichen Gütern ist eingeschränkt. Die drei Jugendlichen Anaya, Petra und Seth versuchen, gegen die Pflanzen zu kämpfen. "Bloom" ist ein spannender Ökothriller, der perfekt in unsere Zeit passt.

Aus dem Englischen von Inge Wehrmann

Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim. 345 Seiten, 16,95 Euro, ab 12 Jahren.