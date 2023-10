EU-Gesetzespaket "Fit for 55"

Wie die EU ihre Klimaziele erreichen und dafür die Wirtschaft umbauen will

EU-Gesetzespaket "Fit for 55"

Wie die EU ihre Klimaziele erreichen und dafür die Wirtschaft umbauen will

Mit dem Gesetzespaket „Fit for 55“ will die EU bis 2050 klimaneutral werden. EU-Parlament und Mitgliedsländer haben sich bei den wichtigsten Punkten auf Kompromisse geeinigt. Nun hat das Parlament das Aus des Verbrennermotors in PKW final besiegelt.