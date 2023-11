Energieintensive Unternehmen müssen einen CO2-Preis zahlen. So soll ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. (picture alliance / Robin Utrecht)

Mit seinem Urteil Mitte November hat das Bundesverfassungsgericht die Planungen der Bundesregierung in Sachen Klimapolitik gehörig durcheinandergewirbelt: 60 Milliarden Euro, die für den Klimatransformationsfonds eingeplant waren, dürfen nicht dafür verwendet werden. Nun wird darüber diskutiert, den Preis des CO2 im Emissionshandel zu erhöhen. Das würde Geld in den Bundeshaushalt spülen – aber auch die Verbraucher und Unternehmen belasten. Wie funktioniert der CO2-Preis und wie effektiv ist dieses Instrument in Sachen Klimaschutz?

Deutschland will bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, die Europäische Union bis 2050. Ein politisches Instrument, um das zu erreichen, ist die CO2-Bepreisung. Es gibt sie auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene in Deutschland.

Der Mechanismus: Wer für den Ausstoß – die Emission – des Klimagases Kohlenstoffdioxid (CO2) verantwortlich ist, zahlt dafür. Um Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen zu dürfen, müssen Zertifikate für diese Emission – auch Verschmutzungsrechte genannt – erworben werden. Die können dann gehandelt werden. Das soll dazu motivieren, den CO2-Ausstoß zu verringern.

Den CO2-Preis müssen Unternehmen zahlen – sowohl beim europäischen CO2-Preissystem als auch auf deutscher Ebene. Das CO2-Preissystem in Deutschland zielt allerdings direkter darauf ab, dass die Mehrkosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden und das eine Motivation darstellt, CO2 einzusparen.

Das Emissionshandelssystem auf EU-Ebene (EU Emissions Trading System – ETS) wurde 2005 eingeführt. Seitdem müssen energieintensive Industrieunternehmen und die Energiewirtschaft in Europa einen CO2-Preis bezahlen. Seit einiger Zeit ist auch der innereuropäische Flugverkehr dabei.

Emissionshandel lässt Preise beim Tanken steigen

Auch hier zahlen den Preis zunächst die Unternehmen, die für die Verbrennung der fossilen Rohstoffe verantwortlich sind. Über die Preise etwa für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel geben sie diese Mehrkosten an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.

Mit dem interaktiven Rechner der Verbraucherzentrale können Sie Ihren CO2-Preis fürs Heizen und Warmwasser berechnen.

Diese müssen also etwa fürs Heizen und beim Tanken tiefer in die Tasche greifen – und bekommen so einen Anreiz, ihren Verbrauch zu senken.

CO2-Preis stärker anheben als geplant?

Im bundesdeutschen Emissionshandelssystem muss für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, ein bestimmter festgelegter Betrag gezahlt werden. Nach der Einführung im Januar 2021 waren es 25 Euro pro Tonne, im Jahr 2022 stieg der Preis auf 30 Euro. Der geplante Anstieg 2023 um weitere fünf Euro wurde wegen der insgesamt stark gestiegenen Energiekosten auf 2024 verschoben

Der CO2-Preis steigt bis 2025 um festgelegte Spannen. Die könnten allerdings künftig höher ausfallen als bislang geplant. (Verbraucherzentrale NRW 2023 / BMF)

Doch die Anhebung könnte höher ausfallen als geplant. Das Bundeskabinett beschloss bereits im August, der CO2-Preis 2024 solle auf 40 Euro steigen.

Für 2026 ist die Umstellung von festen Preisen auf den Emissionshandel vorgesehen. Zertifikate werden dann in einem Preiskorridor zwischen 55 Euro und 65 Euro pro Tonne CO2 versteigert. Ab 2027 ist eine Versteigerung mit freier Preisbildung am Markt möglich. Damit könnten ab 2027 die Preise für fossile Brennstoffe stark steigen.

Die Grafik zeigt, wie stark sich der CO2-Preis in den Jahren 2021 bis 2026 auf die Energiekosten in einem Einfamilienhaus auswirkt, je nach Heizmittel und energetischer Sanierung. (Verbraucherzentrale NRW 2023)

Doch seit das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass Gelder zur Finanzierung von Corona-Maßnahmen nicht in den Klimafonds verschoben werden dürfen, steht die Bundesregierung vor einem massiven Problem: Bei der Finanzierung ihrer geplanten klimapolitischen Maßnahmen fehlen Milliarden. Deswegen mehren sich die Stimmen, die eine Anhebung des CO2-Preises fordern. "Es könnte ja sein, dass durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts der CO2-Preis in Deutschland neue Freunde gewinnt - also Politiker, die bislang den CO2-Preis radikal abgelehnt haben, ihre Position noch einmal überdenken", sagt dazu Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Der Emissionshandel hat durchaus Auswirkungen: Das Tanken hat sich durch die Einführung des CO2-Preises in Höhe von 25 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021 nach Angaben des Bundesfinanzministeriums beispielsweise um etwa 7,1 Cent pro Liter Benzin und 8,0 Cent pro Liter Diesel verteuert. Durch die Steigerung des CO2-Preises um fünf Euro im Jahr 2022 kamen etwa 1,5 Cent pro Liter dazu.

Die Idee ist: Der Emissionshandel – auf europäischer wie auf nationaler Ebene – verteuert schrittweise den Ausstoß von CO2 . Auf europäischer Ebene begrenzt die Menge an Zertifikaten, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Über diesen Markt – also die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate – kann die Politik den CO2-Ausstoß der europäischen Industrien steuern; und damit auch deren Anstrengungen für den Klimaschutz.

Weniger CO2-Zertifikate

Ende 2022 wurde in Brüssel eine deutliche Reduktion der Zahl der Zertifikate für die Zukunft beschlossen. Ziel der Reform: Durch die so steigenden Preise sollen die Unternehmen mehr in die CO2-Vermeidung investieren. Ab 2027 sollen auch der Verkehr, die Wärmegewinnung von Gebäuden und die Schifffahrt mit dem europäischen Zertifikatehandel erfasst werden. Bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen würden dann in Deutschland und auf europäischer Ebene über den Emissionshandel bepreist, erklärt Jan Weiß. Er ist für ökonomische Grundsatzfragen in der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt), die im Umweltbundesamt angesiedelt ist, zuständig.

Der nationale CO2-Preis in Deutschland hingegen ist bisher eher eine Steuer: Hier ist der Preis festgelegt und die Menge an CO2, das emittiert werden kann, offen. Ab 2027 wird das System in einen europäischen Markt für Brennstoffe überführt. Dann wird aus der Steuer ein Preis, der aufgrund eines Handels an einen Markt entsteht.

Weil durch die Veränderung des deutschen CO2-Bepreisungssystems 2027 kräftig steigende Energiepreise zu erwarten sind, betonen Experten die Wichtigkeit sozialer Abfederung. Carsten Warnecke, Forscher am New Climate Institute in Berlin, und Jan Weiß von der Deutschen Emissionshandelsstelle etwa sehen das Konzept des Klimageldes aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung als elementar wichtig an. Das Zurückgeben der Einnahmen aus dem CO2-Preis durch den Staat an die Bürgerinnen und Bürger könne einen sozialen Ausgleich und somit Akzeptanz bewirken.

Eine soziale Abfederung gibt es bereits für die zusätzlichen Kosten von Mieterinnen und Mietern durch den CO2-Preis auf Öl und Gas, der seit 2021 erhoben wird. Seit Januar 2023 müssen sich Vermieterinnen und Vermieter an den CO2-Kosten ihrer Mieterinnen und Mieter fürs Heizen mit fossilen Brennstoffen beteiligen

Je schlechter die Energiebilanz der jeweiligen Gebäude, desto höher ist der Kostenanteil für Vermieterinnen und Vermieter

Auf EU-Ebene soll nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz mit der Einbeziehung des Verkehrs- und Gebäudesektors in den Emissionshandel ein neuer Klimasozialfonds finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Haushalte abfedern. Dieser soll 2026 eingeführt werden und 65 Milliarden Euro umfassen.

Die Wirkung von Marktmechanismen wie dem CO2-Preis beziehungsweise Emissionshandel auf den Klimawandel wird sehr unterschiedlich bewertet. Jan Weiß von der Deutschen Emissionshandelsstelle nennt den Emissionshandel eine „Erfolgsgeschichte“.

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, betont, dank des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) für Strom und Industrie habe – zumindest im Industrie- und Strombereich –eine „Dekarbonisierung“ eingesetzt.

Für Nina Treu von der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist das ETS hingegen bislang keine Erfolgsgeschichte. Der CO2-Ausstoß steige weiter an. Bislang hätten Marktlösungen die die Klimakrise nicht aufgehalten, sondern sie „eher beschleunigt“. Unternehmen, Managerinnen und Lobbyisten setzten sich stark dafür ein, „dass bestimmte Marktlösungen kommen und die dann nicht funktionieren“.

Verbote oder CO2-Handel

Für den Klimaschutz dürfe überhaupt nicht auf den Markt gesetzt werden, sagt der japanische Philosoph Kohei Saito. Der Bestsellerautor („Systemsturz“) plädiert für die Abschaffung des Kapitalismus und für Verbote dessen, was nicht nötig sei und das Klima schädige, beispielsweise große SUVs oder Privatjets. Er fordert eine Planwirtschaft und die Abkehr vom ständigen Wachstum.

Es brauche den Markt, ist Veronika Grimm überzeugt. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre und eine der sogenannten Wirtschaftsweisen sagt: Die Menschen müssten Klimaschutz wollen, und das könne der Markt mit Investitionsanreizen für Unternehmen und Kaufanreizen für Kunden bewirken.