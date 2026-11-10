Ein Antragsformular für den Steuerklassenwechsel bei Ehegatten (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)

Dabei werden die Steuern so verteilt, dass die Abzüge monatlich möglichst genau zum tatsächlichen Einkommen passen. Dadurch würden am Jahresende seltener größere Nachzahlungen oder Erstattungen anfallen. Viele gemeinsam veranlagte Personen müssten dann keine Steuererklärung mehr abgeben, heißt es weiter.

In dem Papier, das dem "Handelsblatt" vorliegt, begründet das Bundesfinanzministerium die geplante Reform auch mit Gerechtigkeitsgedanken. Kritiker der bisherigen Regelung beanstanden, dass vor allem geringer verdienende Partner, häufig Frauen, überdurchschnittlich hohe Abzüge zahlen. Dadurch würde der Anreiz gemindert, mehr zu arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.