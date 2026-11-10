Bundesfinanzministerium
Klingbeil will Steuerklassen III und V wohl abschaffen

Bundesfinanzminister Klingbeil plant die Steuerklassen III und V offenbar abzuschaffen. Die häufig von Ehepaaren in Kombination gewählten Modelle sollen auf das automatisierte Faktorverfahren von Steuerklasse IV umgestellt werden, wie es aus Ministeriumskreisen heißt.

    Auf einem ausgedruckten Antragsformular liegt ein Kugelschreiber. Das Formular trägt die Überschrift „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten“
    Ein Antragsformular für den Steuerklassenwechsel bei Ehegatten (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)
    Dabei werden die Steuern so verteilt, dass die Abzüge monatlich möglichst genau zum tatsächlichen Einkommen passen. Dadurch würden am Jahresende seltener größere Nachzahlungen oder Erstattungen anfallen. Viele gemeinsam veranlagte Personen müssten dann keine Steuererklärung mehr abgeben, heißt es weiter.
    In dem Papier, das dem "Handelsblatt" vorliegt, begründet das Bundesfinanzministerium die geplante Reform auch mit Gerechtigkeitsgedanken. Kritiker der bisherigen Regelung beanstanden, dass vor allem geringer verdienende Partner, häufig Frauen, überdurchschnittlich hohe Abzüge zahlen. Dadurch würde der Anreiz gemindert, mehr zu arbeiten.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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