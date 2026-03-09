Nach der Wahl in Baden-Württemberg

Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär, gibt im Willy-Brandt-Haus eine Pressekonferenz. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Generalsekretär Klüssendorf sagte in Berlin, man habe den richtigen Kompass und wolle auch weiter auf die Themen Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeitsplätze setzen. Problem sei gewesen, dass die Wähler diese Themen nicht mit der SPD verbunden hätten. Eine Schlussfolgerung aus der Landtagswahl für die Bundesebene sei, dass Reformen nun angepackt werden müssten. Als Beispiele nannte Klüssendorf das Rentensystem und den Bundeshaushalt.

Wegen des schlechten Ergebnisses bei der Landtagswahl war der Spitzenkandidat der SPD, Stoch, von seinen Ämtern als Landes- und Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Die SPD kam auf lediglich 5,5 Prozent der Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.