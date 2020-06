Die Kultusministerkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dass in den Schulen so schnell wie möglich der normale Regelbetrieb wieder aufgenommen werden soll. "So bald wie möglich - das muss jedes Land für sich definieren", sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, im Dlf. In einigen Bundesländern sollen die Kinder noch vor den Sommerferien wieder täglich in die Schule gehen oder tun das sogar bereits. Zuletzt hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt, die Grundschulen ab dem 15. Juni wieder vollständig zu öffnen. Das entspreche auch dem Rat der Experten, sagte Hubig - selbst wenn es nur um zwei Wochen gehe. Ziel sei, Erfahrungen zu sammeln. Für ihr eigenes Bundesland Rheinland-Pfalz habe sie noch keine abschließende Entscheidung getroffen, so die SPD-Politikerin.

Komplette Rückkehr zu Regelbetrieb nicht sinnvoll

Ein Regelbetrieb wie vor Corona sei in den Schulen allerdings noch nicht wieder möglich, betonte Hubig. Denn wenn man auf Abstandsregeln verzichte, damit Kinder und Jugendliche wieder im täglich im Klassenverband statt im Schichtsystem unterricht werden können, müssten andere Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Klassenverbände müssten zusammenbleiben und dürften nicht gemischt werden, auch nicht in den Pausen. Auch Lüften spiele eine große Rolle. Maskentragen im Unterricht dagegen sei insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler schwierig, so Hubig.

