Senkung der Mineralölsteuer
Koalition will Tankrabatt zum 1. Mai in Kraft setzen

Die schwarz-rote Regierungskoalition will die vorübergehende Senkung der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel möglichst zum 1. Mai in Kraft setzen.

    Auf einer Preistafel einer Tankstelle werden am Morgen die aktuellen Literpreise für Kraftstoff angezeigt. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit und Zoomeffekt).
    Laut Regierungskoalition soll die Senkung der Mineralölsteuer zum 1. Mai stattfinden. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)
    Mit der SPD sei vereinbart, dass der entsprechende Gesetzentwurf diese Woche in erster Lesung in den Bundestag gehe, sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Bilger in Berlin. Die abschließende Lesung solle dann kommende Woche stattfinden. Damit die Maßnahme bis zum 1. Mai umgesetzt werden könne, sei aber auch eine Sondersitzung des Bundesrats am 24. April nötig, sagte Bilger.
    Union und SPD hatten wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs beschlossen, die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent je Liter zu senken.

    Weiterführende Informationen

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    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.