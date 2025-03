Regierungsbildung

Die Parteispitzen der künftigen Koalitionäre gehören zur Hauptverhandlungsgruppe. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Hauptverhandlungsgruppe kommt am Nachmittag in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen. Sie soll Lösungen für die Themen finden, bei denen die Fachpolitiker sich nicht einig wurden. Differenzen gibt es insbesondere in den Bereichen Migration, Steuern, Rente und der Energiepolitik.

Zur Hauptverhandlungsgruppe gehören 19 führende Vertreter von Union und SPD, darunter die Parteivorsitzenden Merz, Söder, Klingbeil und Esken. Vereinbart sind vertrauliche Gespräche. Einen Zeitplan für die Ausarbeitung des Koaltionsvertrags gibt es den Verhandlern zufolge nicht.

