Neue Bundesregierung

Koalitionsvertrag, Zapfenstreich und Kanzlerwahl - so läuft die Woche des Regierungswechsels ab

In dieser Woche wird Deutschland aller Voraussicht nach eine neue Regierung bekommen. Genau ein halbes Jahr nach dem Bruch der Ampel-Koalition soll am Dienstag der CDU-Vorsitzende Merz zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. So läuft die Woche des Machtwechsels ab.