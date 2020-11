Kommentar zu Gewalt-Vorwürfen im Turnen "Jetzt ist die Chance, etwas zu verändern"

Sechs deutsche Spitzen-Turnerinnen haben schwere Vorwürfe gegen eine Trainerin am Chemnitzer Olympiastützpunkt erhoben - sie berichten von körperlicher und seelischer Gewalt. Andrea Schültke betont in ihrem Kommentar den Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Von Andrea Schültke