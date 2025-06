Kreislaufwirtschaft

Nachhaltig produzieren, Ressourcen schonen

Obwohl Nachhaltigkeit in aller Munde ist, treibt die Menscheit den Raubbau an der Natur weiter voran. Die Ressourcen der Erde stärker zu schonen, ist eines der Ziele der "Kreislaufwirtschaft". Die steckt allerdings immer noch in den Kinderschuhen.