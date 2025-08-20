Debatte über Sicherheitsgarantien

Dafür fehlten der Bundeswehr die Voraussetzungen. Dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpften, dürfe deshalb kein Thema sein.
Kretschmer widersprach damit dem CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Merz, der eine Entsendung von Bundeswehr-Soldaten zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine nicht ausgeschlossen hatte. Verteidigungsminister Pistorius sagte der Deutschen Presse-Agentur, es werde politisch und militärisch zu entscheiden sein, wie ein deutscher Beitrag zu Sicherheitsgarantien aussehen könne.
