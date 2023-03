Kämpfe in Bachmut

Taktischer Teilabzug der ukrainischen Truppe deutet sich an

Laut dem Insitute for the Study of War könnte sich die ukrainische Armee auf einen geordneten Rückzug aus Bachmut vorbereiten. Das Militär selbst meldet, dass es die Verteidigung in der Stadt hält und die Versorgung der Truppe gewährleisten kann.

Dornblüth, Gesine | 06. März 2023, 06:11 Uhr