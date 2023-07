Krise im DFB

Nach dem Aus des A-Teams bei der WM in Katar musste der Deutsche Fußballbund mit dem EM-Vorrundenaus der U21 den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Die Mängel im Nachwuchssystem werden immer offensichtlicher. (dpa / picture alliance / Sebastian Kahnert)

Das Aus der U21 hat den schwarzen Juni des deutschen Fußballs komplett gemacht. Immer offensichtlicher wird, dass der überakademisierte Ansatz im Nachwuchs nicht funktioniert hat - und die alten Erfolgstugenden dabei vernachlässigt wurden.

Die verpflichtende Einführung von Nachwuchsleistungszentren in den Profiklubs war zu Beginn des Jahrtausends einer der wichtigsten Gründe für den steilen Aufstieg der deutschen Nationalmannschaft: vom EM-Vorrundenaus 2000 zum Weltmeister 2014. Mittlerweile sind sich viele Experten aber auch einig: Was in den Zentren gelehrt und wie es vermittelt wird, ist eine der Hauptursachen für die aktuelle Krise.

Siege als alleinige Währung

Der langjährige Jugendtrainer Gora Sen und der Sportwissenschaftler Leo-Jonathan Teßmann haben darüber ein Buch geschrieben: "Denkfabrik Nachwuchsfußball. Wie können wir es besser machen?" Sen arbeitet seit vielen Jahren als Jugendtrainer, unter anderem auch bei Hertha BSC, ist Scout für den DFB.

"Es geht um zu viel", sagte Sen im Deutschlandfunk. "Und zwar für alle Beteiligten am Spiel, weil das ganze System durchdrungen ist von wirtschaftlichen Erwägungen. Also es ist sehr, sehr viel Geld in diesem Kreislauf Fußball." Wegen des vielen Geldes steige die Bedeutung und Siege seien die Währung. "Das unbedingte Herbeiführen von Siegen werde zum alleinigen Zweck".

Die Spätzünder werden Außen vor gelassen

Deswegen werde der momentan individuell eher schwächere Spieler eher am Rand gelassen und nicht eingesetzt, weil der Einsatz des aktuell besser entwickelten Spielers die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass das Team gewinnt. "Das Setzen auf die Frühentwickelten, das ist sehr sichtbar, kritisierte Sen den Auswahlprozess von jungen Talenden. Bei Sichtungsturnieren werden Kinder aus dem dritten oder vierten Quartal eines Jahrgang nur zu 20 Prozent ausgewählt, sagte Sen.

Um dem Wettbewerbsdruck zu begegen, will der DFB deswegen zusammen mit den Landesverbänden und den Vereinen die bisherigen A- und B-Junioren-Bundesligen ab 2024 reformieren. Aus ihnen sollen die U19 und U17-Nachwuchsligen werden. Im Moment kämpfen auch die Jugend-Mannschaften in den Bundesligen gegen den Abstieg. Gerade Bundesligisten können sich im Kampf um die Talente so einen Abstieg nicht leisten – entsprechend groß ist der Druck, Siege zu erringen.

Der DFB plant die Reform, um den Druck rauszunehmen

Die individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler gerate dabei in den Hintergrund, so der DFB. Deswegen schafft er jetzt ein System, in dem die 56 Vereine mit Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) nicht absteigen können. Stattdessen gibt es in der Hauptrunde mehrere regionale Staffeln, in denen auch Jugend-Mannschaften von Amateurteams mitspielen können. Die besten Teams aus diesen Staffeln spielen dann in der Rückrunde die Meisterschaft aus. Die anderen Teams spielen untereinander in einer sogenannten B-Liga. Dadurch soll es insgesamt zu mehr Duellen auf Augenhöhe kommen. "Das ist ein Mittel, um dem stattfindenden Wahnsinn im Moment zu begegnen", sagte Sen.

"Die wichtigste Fähigkeit ist anpassungsfähig zu sein", sagte Sen zur wichtigsten Fähigkeit von angehenden Profis. "Das Spiel lehrt uns die meisten Dinge", sagte er und deswegen sei es so wichtig möglichst viel zu spielen.

Außerdem wies er auf die zu große Fokussierung der Atmosphäre bei den Nachwuchsleistungszentren im Werben um die Talenten hin. "Die Konkurrenz zwischen den Nachwuchsleistungszentren ist sehr groß". Deswegen würden NLZ viel in eine Wohlfühlatmosphäre investieren, um Annehmlichkeiten zu schaffen, damit sich die Jungtalente für das entsprechende Nachwuchsleistungszentrum entscheiden.

"Auf diesem Weg erstickt man ein wenig den Hunger der Spieler und der Hunger ist ja eigentlich der Treibstoff der Spieler." Die Kraft, das innere Feuer, müsse erhalten und gefördert werden und das passiere nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern rund um die Uhr, mahnte er an.