Die Debatte über Hilfen für von der Corona-Pandemie besonders betroffene Länder spaltet derzeit die Europäische Union. Der Vorschlag aus Berlin und Paris, die europäische Wirtschaft nach der Coronakrise mit einem 500 Milliarden Euro schweren gemeinsamen Fonds wieder aufzubauen, stößt in Wien, Den Haag, Kopenhagen und Stockholm auf Widerstand. Diese Länder stören sich daran, dass die EU nach dem Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auch Zuschüsse vergeben soll, für die die EU-Kommission an den Kapitalmärkten Anleihen aufnehmen könnte. Für deren Rückzahlung müssten dann alle Mitgliedsländer gemeinsam einstehen. Die vier Länder können sich hingegen als Hilfen allenfalls Kredite vorstellen, die von den Ländern selbst wieder zurückgezahlt werden müssten.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Willsch begrüßt diese Haltung, "weil er die eigene Verschuldungsmöglichkeit der EU nicht einführt, was ja einer der größten Makel am Vorschlag von Merkel und Macron ist". Willsch befürchtet, dass eine Verschuldungsmöglichkeit der EU künftig für alle möglichen Zwecke genutzt werden könnte, "ob einen heißen Sommer, ob einen kalten Winter, ob irgendeine Überschwemmung". In Europa gebe es keinen Mangel an Schulden und an Liquidität. "Wir haben einen Mangel an soliden Wirtschaften", sagte Willsch im Dlf.