Nahost-Krieg

Kritik aus der Union an Kanzler Merz wegen Einschränkung der Waffenexporte an Israel

Bundeskanzler Merz erhält für die Einschränkung der Waffenexporte an Israel Kritik aus den eigenen Reihen. Mehrere Unionsabgeordnete, unter ihnen der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter, sprachen von einem schweren Fehler. Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, schrieb in Anlehnung an ein umstrittenes Zitat von Merz auf X, Israel mache nun die Drecksarbeit für uns, nur ohne deutsche Waffen.