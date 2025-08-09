Nahost-Krieg

Die CSU wurde laut Medienberichten vorab nicht über die Pläne informiert. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Röwekamp, erklärte hingegen im ARD-Fernsehen, die Entscheidung sei von der Bundesregierung getroffen worden. Berichten zufolge soll sich die für Außenpolitik zuständige Arbeitsgruppe der Unionsfraktion morgen zu einer Sondersitzung treffen.
Die SPD verteidigte die Beschränkung der Rüstungsexporte. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Möller sagte im Deutschlandfunk, Israel habe natürlich das Recht, gegen die Hamas vorzugehen; es gälten aber völkerrechtliche Regeln. Möller betonte, die Sicherheit Israels bleibe Staatsräson.
Bundeskanzler Merz hatte die Beschränkungen für Rüstungsexporte an Israel gestern bekanntgegeben. Anlass war die Entscheidung der israelischen Regierung, den Krieg im Gazastreifen auszuweiten. Premier Netanjahu warf der Bundesregierung vor, den Terrorismus der Hamas zu belohnen.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.