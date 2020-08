Kunstliedfestival "Der Zwerg" Ein Auftritt als Mutmacher

Lieder entführen in eigene kleine Welten. Wie in der Lyrik ist dort alles möglich, nichts undenkbar. Beim Liedfestival "Der Zwerg" in Sindelfingen haben Sopranistin Sarah Wegener und Pianistin Doriana Tchakarova viele dieser Welten errichtet. Mit einem Ziel: Heiterkeit ausstrahlen und Mut machen.

Am Mikrofon: Jonas Zerweck

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek