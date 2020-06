Am 5. Juni 2020 wäre der Bandleader Kurt Edelhagen, genannt "Mr. K.E.", 100 Jahre alt geworden. Für die Musik im bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutschland war er von herausragender Bedeutung. Sein Wirken in Rundfunk und Fernsehen setzte Qualitätsmaßstäbe - vor allem in Sachen Präzision. Für den WDR leitete Edelhagen ab 1957 die erste künstlerisch anspruchsvolle Big Band des Landes. Eine außergewöhnliche Reise führte das Orchester 1964 nach Russland: Zu den Konzerten in Moskau, Leningrad (dem heutigen St. Petersburg) und Sotschi kamen über 180.000 Zuschauer. Zum Programm gehörte u.a. ein Potpourri aus vier russischen Volksliedern und ein Titel, der die "russische Seele" repräsentieren sollte: „Schwarze Augen". Das Publikum reagierte euphorisch. Kurt Edelhagen über die aufgeputschte Stimmung: „Wir mussten Mühe darauf verwenden, unser Auditorium unter Kontrolle zu halten!“

Ein Mitschitt von dieser Tour erschien unter dem Titel "Kurt Edelhagen und sein Orchester in Moskau" auf LP, die Sendung stellt die Platte vor.