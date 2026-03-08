Cem Özdemir oder Manuel Hagel – beide wollen der neue Ministerpräsident im Ländle werden. (picture alliance / Ropi / Antonio Pisacreta)

Laut aktuellen Zahlen von infratest dimap kommen die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir auf 30,4 Prozent der Stimmen. Sie können ihr Resultat von 2021 (32,6 Prozent) nicht ganz halten. Auf die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Hagel entfallen demnach 29,7 Prozent - ein plus von 5,6 Prozent gegenüber 2021.

AfD wird drittstärkste Kraft - SPD, FDP und Linke bangen um Einzug

Die AfD wird den Hochrechnungen zufolge drittstärkste Kraft - laut infratest dimap mit 18,6 Prozent. Das entspricht einer Verdopplung des Ergebnisses gegenüber 2021. Die SPD halbiert ihr letztes Ergebnis und kommt noch auf 5,6 Prozent der Stimmen. Bei FDP (4,4 Prozent) und Linke (4,3 Prozent) ist der Einzug in den Stuttgarter Landtag noch ungewiss. Dafür wären fünf Prozent der Stimmen nötig. Auf die anderen Parteien entfallen insgesamt 6,6 Prozent.

In Baden-Württemberg waren rund 7,7 Millionen Menschen berechtigt, ihre Stimme abzugeben, unter ihnen erstmals auch 16- und 17-Jährige. Die Wahlbeteiligung liegt laut Prognose bei 71,5 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.