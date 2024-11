Wahlkampf-Finale

Donald Trump und Kamala Harris. Wahlkampfendspurt (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die demokratische Kandidatin und Vizepräsidentin Harris will heute auf mehreren Veranstaltungen in Pennsylvania sprechen, der ehemalige Präsident Trump von den Republikanern plant Auftritte ebenfalls in Pennsylvania sowie in North Carolina. Alle Umfragen deuten auf einen äußerst knappen Wahlausgang hin, so dass wenige Stimmen in einzelnen Bundesstaaten am Ende darüber entscheiden könnten, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Biden antritt.

Bei der morgigen Wahl entscheiden die US-Wähler nicht nur, wer ins Weiße Haus einzieht, sondern auch über das künftige Kräfteverhältnis im US-Kongress. Bei der Abstimmung werden auch 34 der 100 Sitze im Senat und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben. Stimmberechtigt sind 244 Millionen US-Bürger.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.