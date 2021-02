Gibt es etwas schöneres als die Liebe zu besingen? Wohl kaum ein Thema eignet sich so sehr dazu, wohl kaum etwas wurde so viel Melodien und Texten bedacht. Dieses Programm betrachtet unterschiedliche Facetten der Liebe. In der ersten Hälfte geht es von der jugendlichen Sentimentalität in Richard Strauß' Frühwerken über die Bitterkeit und Todesnähe der Mignon bei Hugo Wolf zur Feier ekstatischer Intimität bei Erich Wolfgang Korngold. Alles Musik, die sich ausnahmslos nach außen wendet.

Nikola Hillebrand und Eric Schneider führen Liebeslieder auf: Für das Radiopublikum, aber ohne Zuschauer im Kammermusiksaal. (Thomas Kujawinski / Deutschlandradio)

Die zweite Programmhälfte handelt zusätzlich von Besitz - oft der Liebe ein verwandtes Thema. Da sind die Brautlieder Robert Schumanns an seine Frau Clara und die radikalen Hingabe des Mädchens, wie sie in Viktor Ullmanns jugendlich-brausenden Liebesliedern beschrieben wird. Am Ende kehren wir zu Richard Strauss zurück. Er bricht die Liebe ironisch auf. Wirkt die Musik des ersten Teils vor allem extrovertiert, richtet die des zweiten den Blick nach innen.

Richard Strauss (1864 - 1949)

Die erwachte Rose AV 66

Begegnung AV 72

Weißer Jasmin op. 31,3

Rote Rosen AV 76

Hugo Wolf (1860 - 1903)

Lieder der Mignon aus Wilhelm Meister von Johann Wolfgang von Goethe:

Heiß' mich nicht reden

Nur wer die Sehnsucht kennt

So lasst mich scheinen

Kennst du das Land

Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957)

Drei Lieder, op. 22:

Was du mir bist

Mit dir zu schweigen

Welt ist stille eingeschlafen

Robert Schumann (1810 - 1856)

Der Nussbaum, op. 25,3

Jemand, op. 25,4

Lied der Braut I, op. 25,11

Lied der Braut II, op. 25,12

Die Soldatenbraut, op. 64,1

Das verlassene Mägdlein, op. 64,2

Viktor Ullmann (1898 - 1944)

Liebeslieder op. 26 nach Gedichten von Ricarda Huch:

Wo hast du all die Schönheit hergenommen

Am Klavier

Sturmlied

Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte

O schöne Hand



Richard Strauss

Das Rosenband, op. 36,1

Schlechtes Wetter, op. 69,5

Hat gesagt - bleibts nicht dabei, op. 36,3

Nikola Hillebrand, Sopran

Eric Schneider, Klavier

Eine Aufnahme vom 11. Oktober 2020 aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks

