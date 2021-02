Es soll Schluss sein mit Menschenrechtsverbrechen in der Lieferkette, so will es die Vorlage für ein deutsches Lieferkettengesetz, auf das sich die Regierungskoalition geeinigt hat und das noch im Sommer verabschiedet werden soll. Das Gesetzt nimmt Unternehmen in die Pflicht, Verantwortung für die Produktionsbedingungen auch bei ihren Zulieferern im Ausland zu übernehmen. Nichtregierungsorganistationen kritisieren, dass deutsche Unternehmen laut dem Gesetz nicht zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können und das Gesetz nur für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern gelte.

(imago/Joerg Boethling)Lieferkettengesetz: Regelungen und Reaktionen

Das Lieferkettengesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Welche Folgen hat das Gesetz und wie wird es beurteilt? Ein Überblick.

Der deutsche Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU), verteidigte im Deutschlandfunk die Ausgestaltung des Gesetztes. "Wir haben fünf Jahre gekämpft, dass wir dieses Lieferkettengesetz haben", betonte Müller. Es sei ein Meilenstein für die Durchsetzung für Menschenrechte in der gesamten Lieferkette. Natürlich könne man sich immer mehr wünschen. Aber man müsse auch sehen, dass ein ähnliches Lieferkettengesetz in der Schweiz gescheitert sei. "Es gibt kein Lieferkettengesetz, in keinem europäischen Land, mit Standards, wie wir das jetzt in Deutschland bekommen", so Müller.

Auch die Verbraucher haben Verantwortung

Bei den unmittelbaren Zulieferern deutscher Unternehmer werde künftig eine Sorgfaltspflicht bestehen. Auch für den Ursprung der Lieferkette werde ein Beschwerdemechanismus eingeführt. "Jeder Mensch in der Lieferkette kann sich beschweren." Dadurch sei man weit vorangekommen. "Ich bin überzeugt, das ist ein Qualitätssprung zur Durchsetzung und Umsetzung von Menschenrechten. Denn es kann sich kein Unternehmen - auch die nicht unmittelbar betroffen sind, in Zukunft leisten, Menschenrechte in der Lieferkette nicht zu fokussieren und bei Verletzungen einzuschreiten", machte der Entwicklungsminister deutlich.

Nun sei auch die Unterstützung der Kritiker des Gesetzes gefragt, "damit wir weitere Schritte vorankommen". Auch in Europa wirke man auf eine "Harmonisierung" der Standards hin für alle europäischen Länder. "Da kann das Gesetz eine Vorlage sein", hofft Müller. Viele deutsche Unternehmen "sogar die meisten", seien auf einem guten Weg zur Einhaltung der Standards. Sie könnten Made in Germany nun auch zu einer "Marke der globalen Verantwortung" machen. Müller sieht aber auch die Verbraucher in der Pflicht: "Ändere dein Verhalten und kaufe faire Produkte", so sein Appell.