Wahl in Berlin
Linke-Co-Fraktionsvorsitzende Reichinnek: "Die Menschen haben Landes- und Bundesregierung abgewählt"

In Berlin ist die Linke bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus stärkste Kraft geworden.

    Heidi Reichinnek (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung.
    Heidi Reichinnek (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag (picture alliance/dpa/Stefan Sauer)
    Die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Reichinnek, sagte im Deutschlandfunk , die Menschen wollten Veränderung. Reichinnek bekräftigte, dass sich die Linke bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin für die Vergesellschaftung von Immobilienunternehmen einsetzen werde. Das könnte bei Sondierungsgesprächen zu einem zentralen Streitpunkt werden. Die Grünen signalisierten Unterstützung für das Vorhaben - die Berliner SPD hielt bisher an ihrer Ablehnung von Vergesellschaftungen fest.
    Die derzeit in der Hauptstadt regierende Koalition aus CDU und SPD hat ihre Mehrheit verloren. Als wahrscheinlichste Konstellation gilt nun ein rot-grün-rotes Bündnis unter Führung der Linken. Regierende Bürgermeisterin will deren Spitzenkandidatin Eralp werden. Damit könnte die Linke erstmals dieses Amt in der Hauptstadt besetzen.
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    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.