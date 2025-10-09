Schwedische Akademie

Vielen Experten gilt der 71-Jährige als der bedeutendste ungarische Autor der Gegenwart. Krasznahorkai verfasste zahlreiche Werke und Drehbücher, darunter "Satanstango" und "Melancholie des Widerstands". Im Jahr 2021 veröffentlichte er den Roman "Herrscht 07769", der unter Neonazis in einer thüringischen Kleinstadt spielt.
Krasznahorkais Bücher sind bekannt für ihren düsteren, oft apokalyptischen Stil und ihre komplexe Sprache. Sie wurden in über 30 Sprachen übersetzt und behandeln häufig das Leben in Krisensituationen sowie grundlegende Fragen der menschlichen Existenz.
László Krasznahorkai: "Im Wahn der Anderen. Drei Erzählungen"
