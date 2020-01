Das US-Militär hat einen hohen iranischen General durch einen Luftangriff im Irak getötet. Der Einsatz gegen General Soleimani geschah nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums auf Anordnung von Präsident Trump. Die Bundesregierung betont, gerade nun komme es auf Deeskalation an. Die weiteren Entwicklungen im Liveblog.

13:29 Uhr +++ Im US-Sender Fox News betonte Pompeo, die USA wollten keinen Krieg mit dem Iran. Man werde aber die Provokationen nicht unbeantwortet lassen. Der Iran solle sich nun wie ein normales Land verhalten und nicht mehr Terroristen in der ganzen Region unterstützen. Sollte Iran einen anderen Weg verfolgen, so Pompeo, sei die gesamte US-Regierung bereit, "angemessen zu antworten".

13:14 Uhr +++ Die US-Regierung bleibt nach Worten von Außenminister Mike Pompeo der Deeskalation verpflichtet. Er habe mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas über die Situation gesprochen. Auch die Bundesrepublik sei über die wiederholten militärischen Provokationen des iranischen Regimes besorgt.

13:00 Uhr +++ Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul, lehnt ein Ende der Bundeswehrmission im Irak ab. "Es gibt keinen Grund, den Einsatz gegen den islamistischen IS-Terror zu beenden", sagte Wadephul der Rheinischen Post laut Vorabbericht. Er widerspricht damit einem Vorstoß von Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour. Dieser hatte gefordert, die Bundeswehr-Mission im Irak sofort auszusetzen, "bis klar ist, wie die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleistet werden kann".

12:51 Uhr +++ Das irakische Parlament will sich morgen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem US-Angriff befassen. Zur Begründung sagte der stellvertretende Parlamentspräsident Hassan al-Kaabi, es sei an der Zeit, der Rücksichtslosigkeit und Arroganz der USA ein Ende zu bereiten. Das Parlament solle entscheidende Schritte unternehmen, um die amerikanische Präsenz im Irak zu beenden.

12:32 Uhr +++ In Teheran sind zehntausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Sie protestierten im Anschluss an die Freitagsgebete in der iranischen Hauptstadt gegen die "Verbrechen" der USA. Teilnehmer riefen "Tod für Amerika" und zeigten Plakate mit Bildern Soleimanis.

12:29 Uhr +++ Die Niederlande haben ihre Staatsbürger aufgerufen, Bagdad zu verlassen. Gewalt und Unruhe hätten in der irakischen Hauptstadt und rund um den Flughafen zugenommen, erklärte das Außenministerium. "Die Situation ist nicht vorhersehbar."

12:20 Uhr +++ EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte eine Mitteilung: "Der Kreislauf von Gewalt, Provokationen und Vergeltung, den wir im Irak in den vergangenen Wochen beobachtet haben, muss aufhören." Eine weitere Eskalation müsse um jeden Preis vermieden werden. Im Irak gebe es zu viele Waffen und zu viele Milizen. Diese würden die Rückkehr zu einem normalen alltäglichen Leben für die irakischen Bürger verlangsamen. Das Risiko bestehe, dass es zu einem Ausbruch der Gewalt in der ganzen Region komme und dass terroristische Kräfte aufstrebten.

11:55 Uhr +++ Die Bundesregierung hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad durch einen gezielten US-Angriff zu Besonnenheit aufgerufen. "Es kommt gerade an diesem Punkt jetzt auf Deeskalation an", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Das amerikanische Vorgehen sei eine Reaktion auf ganze Reihe von Provokationen, für die der Iran die Verantwortung trage. Sie vermied direkte Kritik am Vorgehen der US-Regierung.

11:48 Uhr +++ Iranische staatliche Medien berichten, dass ein Nachfolger für Ghassem Soleimani an der Spitze der Al-Kuds-Brigaden gefunden ist. Brigadegeneral Email Ghaani, seit 1997 Vize-Kommandeur der Einheit, soll die Auslandseinheit der Revolutionsgarde leiten. 2017 wurde Ghaani von iranischen Medien mit folgenden Worten zitiert: "Drohungen gegen den Iran werden Amerika schaden. Wir haben viele wie Trump begraben und wissen, wie man gegen Amerika kämpft."

11:43 Uhr +++ Die ersten internationalen Zeitungen haben die Tötung Soleimanis bereits kommentiert: Die russische Zeitung Nowoje Wremja fragt sich, warum US-Präsident Trump diesen 'schlechten Burschen' ausgerechnet jetzt bestrafen wollte: "Es liegt aber nahe, dass die iranische Antwort nicht lange auf sich warten lassen wird. In Bagdad haben Radikale die US-Botschaft bereits mehrmals angegriffen, weshalb aus Kuwait bereits 100 Mitglieder einer Sondereinheit dorthin verlegt wurden. Kaum jemand zweifelt daran, dass die Molotow-Cocktails nicht ohne das Wissen der iranischen Regierung fliegen. Die Frage lautet nun: Wann wird der Iran einen wirklichen Gegenschlag führen? Ziele könnten Israel oder auch die US-Stützpunkte im Irak werden."

Die chinesische Zeitung Guangming Ribao bemerkt: "Dadurch, dass der Konflikt zwischen Washington und Teheran immer mehr auf irakischem Boden ausgetragen wird, ist die Lage in dem Land immer schwieriger geworden. Beide Kontrahenten scheuen zwar vor einem direkten Schlagabtausch zurück, aber sie versuchen jeweils nach Kräften, in der irakischen Bevölkerung Ressentiments zu schüren. Dem Iran kommt dabei zu Hilfe, dass unter den US-Sanktionen auch die Iraker zu leiden haben. Die USA wiederum meinen, die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten im Irak für sich nutzen zu können. Sollte dieser Stellvertreterkrieg eskalieren, wird das den Irak an den Abgrund treiben."

Auch die in London erscheinende arabische Zeitung Al Quds Al-Araby glaubt, die irakische Regierung habe im eigenen Land kaum noch Einfluss: "Längst hat sich dort ein paralleler Staat gebildet, dessen politische und militärische Kräfte mit dem Iran verbunden sind. Die treffen ganz eigene Entscheidungen und setzen sie im Zweifel auch gegen die irakische Führung durch. Die USA hingegen vertrauen auf ihre militärische Präsenz, ohne sonderlich viel auf deren rechtliche Voraussetzungen zu geben. Der Schlag gegen die Kataib-Hisbollah war ein strategischer Fehler, den sich der Iran zunutze machen wird."

Und die spanische Zeitung La Voz de Galicia resümiert: "Das Ganze hat längst nichts mehr damit zu tun, dass im vergangenen Oktober tausende Iraker auf die Straße gingen, um gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und Mängel bei der Strom- und Wasserversorgung zu demonstrieren. Ganz im Gegenteil: Die jüngsten Ereignisse sind vielmehr eine weitere Erinnerung daran, wie sehr sich der Iran in die inneren Angelegenheiten des Irak einmischt."

11:23 Uhr +++ Der britische Außenminister Dominic Raab betonte, die aggressive Bedrohung durch die Al-Kuds-Brigaden sei seit jeher bekannt gewesen. Nach dem Tod von deren Anführer Soleimani rufe Großbritannien alle Parteien zur Deeskalation auf, teilte er in einem E-Mail-Statement mit.

10:56 Uhr +++ Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour forderte einen vorläufigen Stopp der Bundeswehr-Aktivitäten im Irak. Die Tötung von Soleimani sei eine "rapide Rutschbahn in eine größere militärische Eskalation", sagte er in Berlin. Die Bundesregierung müsse alle Mechanismen der Krisendiplomatie einsetzen. "Zudem muss die Bundeswehr-Mission im Irak sofort ausgesetzt werden, bis klar ist, wie die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleistet werden kann." Soleimani sei das Gesicht der Politik Teherans in der Region gewesen, sagte Nouripour. Sein Tod werde von der iranischen Seite als Gesichtsverlust und als amerikanische Kriegserklärung verstanden werden.

10:51 Uhr +++ Die Bundeswehr im Irak hat ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Das Hauptquartier der internationalen Militärkoalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) habe Einschränkungen für Bewegungen am Boden und in der Luft angeordnet, sagte ein Sprecher in Potsdam. Im Militärkomplex Tadschi, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad, sind derzeit 27 Bundeswehrsoldaten für die Ausbildung irakischer Kräfte im Einsatz. Zudem gibt es in Hauptquartier der Anti-IS-Koalition in Bagdad fünf deutsche Soldaten. Knapp 90 Bundeswehrleute sind im nordirakischen Kurdengebiet im Einsatz, um dort kurdische Kräfte auszubilden.

10:38 Uhr +++ Der libanesische Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hat zur Vergeltung aufgerufen. Die "verbrecherischen Mörder" müssten eine "gerechte Bestrafung" erhalten, erklärte Schiitenführer Nasrallah. Zu Soleimani sagte er: "Wir, die wir an seiner Seite standen, werden seinem Weg weiter folgen und Tag und Nacht danach streben, seine Ziele zu erreichen."

10:30 Uhr +++ Russland befürchtet nach der Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das amerikanische Militär, dass sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen könnten. Das teilte das Außenministerium am Freitag in Moskau mit.

10:13 Uhr +++ Die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA verurteilt. Die Hamas teilte mit, das Verhalten der USA befeuere Konflikte ohne Rücksicht auf die Interessen und die Freiheit der Menschen sowie deren Stabilität. Die Hamas sprach von den "andauernden amerikanischen Verbrechen, um Spannungen in der Region im Dienste des kriminellen zionistischen Feindes (Israel) zu erzeugen". Israel ist ein enger Verbündeter der USA. Die Extremistenorganisation Islamischer Dschihad betrauerte den Tod des iranischen Generals ebenfalls. Sie bezeichnete die USA als den "großen Teufel". Beide Organisationen werden vom Iran unterstützt und von der EU und den USA als Terrororganisationen eingestuft. Ihr Ziel ist die Zerstörung Israels.

10:07 Uhr +++ Die zivile Luftfahrtorganisation im Irak hat laut Staatsfernsehen mitgeteilt, dass es keine Verspätungen am internationalen Flughafen Bagdad geben wird. Dort hatte in der Nacht der Luftangriff stattgefunden, bei dem Ghassem Soleimani und mindestens elf weitere Menschen getötet wurden, darunter der Vizekommandeur der irakischen Volksmobilisierungskräfte– einer Miliz, die vom Iran unterstützt wird.

10:02 Uhr +++ Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bricht seine Griechenland-Reise aufgrund der Tötung Soleimanis durch die US-Armee vorzeitig ab. Das teilte sein Büro mit.

10:01 Uhr +++ Der Politikwissenschaftler Markus Kaim, der derzeit im Rahmen des German Marshall Funds in Washington D.C. forscht, sagte im Deutschlandfunk, Soleimani stehe für alles, was die USA als "destabilisierende Aktivitäten" des Iran immer wieder kritisiert hätten. Er repräsentiere das, was der Iran auf nicht offiziellen Wegen im Ausland wie etwa im Libanon, im Irak und Syrien durchführe: unter anderem die Finanzierung und Unterstützung terroristischer Aktivitäten.

9:48 Uhr +++ In der Nacht hatten sich zahlreiche US-Politiker zu Wort gemeldet. Der demokratische US-Senator Chris Murphy warf bei Twitter die Frage auf: "Hat Amerika gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?"

Der republikanische Senator Lindsey Graham hingegen dankte dem US-Präsidenten und schrieb: "Diese Aktion von Präsident Trump und unserem Militär war eine direkte Antwort auf die iranischen Aggressionen von General Soleimani und seinem Umfeld". Wenn der Iran weiterhin Amerika und dessen Verbündete angreife, sollte der Iran den "höchsten aller Preise" zahlen, was die Zerstörung der Ölraffinerien mit einschließe.

9:35 Uhr +++ Die US-Regierung ruft alle amerikanischen Staatsbürger auf, den Irak zu verlassen. Die Bürger sollten, wenn möglich, mit dem Flugzeug abreisen, oder falls das nicht möglich ist, über Land in andere Länder ausreisen. Die Botschaft habe konsularische Aktivitäten in Bagdad derzeit eingestellt.

9:29 Uhr +++ Der irakische Premierminister Mahdi beschuldigt die USA, mit dem Raketenangriff auf Soleimani einen militärischen Konflikt heraufbeschworen zu haben. In einer Stellungnahme schreibt Abdul Mahdi, die Tötung von General Ghassem Soleimani in Bagdad werde zu Krieg im Iran, in der Region und in der ganzen Welt führen. Die USA hätten die Souveränität des Irak verletzt und außerdem gegen Bedingungen verstoßen, unter denen das US-Militär auf irakischem Boden präsent sein dürfe. Mahdi berief das Parlament in Bagdad zu einer außerordentlichen Sitzung ein.

9:24 Uhr +++ Israel befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Verteidigungsminister Naftali Bennett berief ein Treffen mit dem Generalstabschef der Armee und weiteren Sicherheitsvertretern ein. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhalte während seines aktuellen Besuchs in Griechenland laufend Sicherheitsberichte, teilte sein Büro mit. Laut Medienberichten erhöhte Israel die Alarmbereitschaft in seinen Auslandseinrichtungen. Das Skigebiet am Berg Hermon nahe der Grenze zu Syrien bleibe nach einer Lageeinschätzung am Freitag geschlossen, schrieb die Armee auf Twitter (hebräisch).

9:14 Uhr +++ Die französische Botschaft in Teheran hat ihre Staatsbürger aufgerufen, sich von Versammlungen fernzuhalten und sich unauffällig zu verhalten. Außerdem sollen die Menschen keine Fotos im öffentlichen Raum schießen.

9:03 Uhr +++ Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden warf Präsident Trump vor, eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen zu haben. General Soleimani habe es zwar verdient, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der US-Raketenangriff auf seinen Konvoi habe die Lage im Nahen Osten aber unnötig verschärft, schrieb Biden, der Trump bei der nächsten Wahl herausfordern will.

8:39 Uhr +++ Der religiöse Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, erklärte, der Widerstand gegen die USA werde nun mit doppeltem Ansporn fortgesetzt. Er rief zugleich eine dreitägige Staatstrauer in der Islamischen Republik aus. Präsident Rohani kündigte an, Soleimanis Tod werde gerächt. Das Außenministerium bestellte einen Gesandten der Schweizer Botschaft ein, die im Iran die Belange der USA vertritt.

8:30 Uhr +++ Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sprach im Deutschlandfunk (Audio-Link) von einer "dramatischen internationalen Lage". Soleimani sei im Iran eine Art Popstar des Terrors gewesen. Es sei völlig undenkbar, dass Teheran seine Tötung ohne Vergeltung geschehen lasse. Eine militärische Eskalation, möglicherweise mit Terroranschlägen in anderen Weltregionen, sei die Folge. Lambsdorff forderte, Deutschland solle seine Präsenz im UNO-Sicherheitsrat dazu nutzen, eine Sondersitzung in New York einzuberufen.

