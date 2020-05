Die Lage in den Bundesländern sei sehr unterschiedlich, sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). Deshalb sei eine differenzierte Herangehensweise nötig. Deutschland sei nun einmal sehr heterogen, da müsse man situationsbedingt reagieren. In ganz Sachsen-Anhalt habe es zuletzt drei Neuinfektionen gegeben, andere Länder hätten wesentlich höhere Infektionszahlen. Im Rahmen dieser Unterschiedlichkeit müsse auch reagiert werden, sagte er im Dlf. In Sachsen-Anhalt sind jetzt auch Zusammenkünfte von bis zu fünf Menschen erlaubt, die nicht alle in einem Haushalt leben.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)