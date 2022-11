Ludwigsburger Schlossfestspiele 2022: Schütz-Jubiläum

Heinrich Schütz

aus: „Becker Psalter”

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, SWV 235



Johann Hermann Schein

aus: „Israelsbrünnlein”

„O Herr, ich bin dein Knecht”

„Ich lasse dich nicht”

„Die mit Tränen säen”



aus: „Opella nova"

„Erbarm Dich mein, o Herre Gott”



Samuel Scheidt

aus: „Geistlicher Concerten IV” und Passamezo, SSWV 107

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir”



Johann Hermann Schein

"Threnus - Ich will schweigen"



Heinrich Schütz

aus: „Musicalische Exequien”

„Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa”, SWV 279, 1. Teil



aus: „Geistliche Chormusik”

„Selig sind die Toten”, SWV 391