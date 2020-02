Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in China wächst weiter. (Auf dieser Karte der amerikanischen Johns Hopkins Universität können Sie den aktuellen Stand einsehen.) Laut Bundesgesundheitsministerium wurden weltweit mehr als 79.000 Fälle gemeldet, davon sind rund 2.600 Menschen verstorben. Die meisten der insgesamt 16 Menschen in Deutschland, die sich mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert hatten, seien inzwischen gesund in ihren Alltag zurückgekehrt. (Stand: 25.02.2020)

Europa und das Coronavirus: Was man wissen muss

Das Coronavirus ist nun auch in Europa angekommen. In Italien stieg die Zahl der Infektionen sprunghaft an, es gibt erste Todesopfer, über 50.000 Menschen stehen unter Quarantäne. Was die Ausbreitung für Europa bedeutet – und wie man sich schützen kann.

In Italien sind unterdessen nach Behördenangaben zufolge sieben Menschen an dem Virus gestorben - es sollen vor allem ältere Menschen gewesen sein. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten dort auf mehr als mehr als 220. Österreich hat den Zugverkehr nach Italien eingestellt. (Stand: 25.02.2020)

Um welches Virus handelt es sich?

Das neue Virus SARS-CoV-2 ist der Gruppe der Coronaviren zuzurechnen. Diese verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten dazu. Wie der Name des Erregers verrät, ähnelt er dem SARS-Virus, das in den Jahren 2002/2003 eine Pandemie ausgelöst hatte. Lebensgefährlich ist das neue Virus vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen beziehungsweise einem geschwächten Immunsystem.

Der Kölner Virologe Herbert Pfister sagte im Dlf: "Das ist kein absolut banales Virus, das ist kein Schnupfen-Virus, aber es ist auch nicht vergleichbar mit Sars." Bei Sars sei die Todesrate deutlich höher gewesen. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Zahl der Todesopfer.

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2 - was ist was?

Das neue Virus gehört zu der Virenfamilie Coronaviridae und ist somit ein Coronavirus. Das Virus selbst heißt SARS-CoV-2, welches die Lungenkrankheit mit dem Namen COVID-19 (Corona virus disease 2019) hervorruft. Zu den Symptomen von COVID-19 gehören schwere Atembeschwerden, Lungenentzündungen, Husten und hohes Fieber.

Robert-Koch-Institut: "Keine Infektionsgefahr in Deutschland" Das neue Coronavirus sei ansteckender, als man zunächst gedacht habe, sagte Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, im Dlf. Das Virus lasse sich relativ leicht übertragen. In Deutschland jedoch zirkuliere es nicht. Das hat der Berliner Virologe Christian Drosten Mitte Februar (13.02.2020) bestätigt.

Ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich?

Der neue Erreger wurde wie alle Coronaviren zunächst zwischen Tier und Mensch übertragen. Doch auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch wurde bereits nachgewiesen.

Experten und Behörden warnen inzwischen davor, dass das neue Coronavirus SARS-CoV-2 möglicherweise noch aggressiver werden kann - weil Coronaviren relativ leicht mutieren können. Das zeigen unter anderem Erfahrungen mit dem Sars-Virus.

Zudem kann das Virus schon während der Inkubationszeit übertragen werden, wie chinesische Behörden mitteilten. Die beträgt laut Robert-Koch-Institut bis zu zwei Wochen, in denen Betroffene meist noch keine Symptome zeigen.

Innerhalb Chinas waren wegen des Neujahrsfestes zum Zeitpunkt des Ausbruchs besonders viele Menschen unterwegs. Man geht davon aus, dass sich die Krankheit auch deshalb so schnell verbreiten konnte.

Wie groß ist das Ausmaß bisher?

Laut Bundesgesundheitsministerium wurden weltweit mehr als 79.000 Fälle von Covid-19 gemeldet, davon sind rund 2.600 Menschen verstorben. Außerhalb von Festlandchina sind rund 2500 Infektionen und vereinzelte Todesfälle bestätigt (Karte Johns Hopkins Universität, englisch, Stand: 25.02.2020).

Der Virologe Christian Drosten von Berliner Charité sagte Mitte Februar im Dlf, man müsse sich auf eine Pandemie einstellen. Es gebe noch eine "kleine Restchance", dies zu vermeiden. Eine Antwort auf die Frage, wie eine mögliche Pandemie genau verlaufen würde, bedeute reine Spekulation. Drosten erklärte, es sei wichtiger, dass über das Gesundheitssystem die passenden Maßnahmen ergriffen werden. Aus dem System seien jedoch "in den vergangenen zehn Jahren viele Reserven herausgespart" worden.

Welche Maßnahmen werden getroffen?

In Deutschland werden laut Bundesgesundheitsministerium "die erkrankten Personen isoliert und unter Beachtung der entsprechenden Hygienemaßnahmen behandelt. Personen, die engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, werden informiert und durch das zuständige Gesundheitsamt eng beobachtet. So kann eine Weiterverbreitung verhindert werden."

Flugreisende aus China werden in Deutschland genauer als bisher nach möglichen Kontakten mit dem neuartigen Coronavirus befragt. Das Bundesgesundheitsministerium setzt damit Empfehlungen des EU-Gesundheitsministerrates um.

Chinesische Behörden testen ein neues Medikament gegen SARS-CoV-2. Das antivirale Medikament Remdesivir, eigentlich gegen das Ebolavirus entwickelt, hat in Zellkulturversuchen eine Wirkung gegen das neue Coronavirus gezeigt - es soll ab sofort in einer klinischen Studie von 761 Patienten eingenommen werden. Auch ein Patient in den USA ist bereits erfolgreich damit behandelt worden.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden in mehr als zehn chinesischen Städten in der Provinz Hubei die öffentlichen Verkehrsverbindungen unterbrochen, darunter die Millionenmetropole Wuhan. Der Flug- und Fährbetrieb wurde eingestellt, ebenso der Betrieb von U-Bahnen und Bussen. Da möglich ist, dass sich das Virus über Wildtiere verbreitet hat, wurde in ganz China der Handel mit Wildtieren untersagt.

Organisierte Reisen sowohl innerhalb Chinas als auch ins Ausland wurden untersagt. Zudem werden verschiedene touristische Stätten geschlossen, darunter auch Abschnitte der Chinesischen Mauer. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit ist Pflicht. Auch in anderen Landesteilen wurden Vorkehrungen getroffen. In der Hauptstadt Peking etwa sind Großveranstaltungen vorerst abgesagt. Die für März 2020 geplante Leichtathletik WM wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Gibt es eine Reisewarnung?

Das Auswärtige Amt hat ende Januar eine Teilreisewarnung für die am stärksten von dem Virus betroffene Provinz Hubei erlassen. Für den Rest des Landes empfahl die Behörde, nicht notwendige Reisen möglichst zu verschieben.

Die Lufthansa und weitere Fluglinien haben ihre Flüge nach China eingestellt.

Wie ist die Einschätzung der WHO?

Die Weltgesundheitsorganisation hat Ende Januar angesichts der rasanten Verbreitung der Krankheit den "internationalen Gesundheitsnotstand" ausgerufen.

Ein internationaler Notstand ist mit einer Reihe von Empfehlungen zur verschärften Seuchenbekämpfung verbunden, etwa Gesundheitskontrollen an Grenzen und das Einrichten spezieller Behandlungszentren.

Trotz des Notstands sieht die WHO jedoch "keinen Grund" für Reise- und Handelsbeschränkungen mit China, sagte der WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz. "Die WHO empfiehlt keinerlei Einschränkungen, sondern lehnt sie sogar ab."

Anfang Februar die Weltgesundheitsorganisation eine internationale Konferenz zur Suche nach einem Impfstoff ausgerichtet. Ein Ergebnis: Man hofft, mit ersten Impfstofftests an Menschen in drei bis vier Monaten beginnen zu können.

Woher kommt das Virus?

Chinesische Wissenschaftler vermuten, der ursprünglich in Fledermäusen gefundene Virus könnte auf dem Umweg über sogenannte Schuppentiere den Weg zum Menschen gefunden haben. Schuppentiere gelten in China als Delikatesse.

Als Ausgangspunkt der Viruserkrankung gilt eine inzwischen geschlossene Markthalle in Wuhan. Dort wurden lebende Fische, Muscheln und Krebse, aber auch Schlangen und diverse Vogel- und Säugetierarten verkauft. Als Vorsichtsmaßnahme wurde deshalb in ganz China der Handel mit Wildtieren untersagt. Das Verbot soll gelten, bis die Epidemie vorbei ist.